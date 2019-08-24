耳朵有水聲…醫生一看竟是「劇毒」蜘蛛　被咬傷口潰爛如「起司熔岩」

▲棕色遁蛛平均大小約在0.6至2公分。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國密蘇里州一位女子某天起床後，覺得自已的耳朵裡似乎有怪聲，起初她不以為意，直覺是洗澡時水跑進耳內。結果到了下班後左耳還是一直有聲音，她才驚覺不對勁才去看醫生，沒想到醫生竟從她的耳道裡抓出一隻「有毒的」咖啡色蜘蛛，嚇得她立刻購入耳塞，決定每天都要戴著睡覺。

住在密蘇里州堪薩斯市（Kansas）的托雷絲（Susie Torres）21日早上起床時，覺得左耳裡有奇怪的聲音，「就像是游泳、洗澡時耳朵進水時的感覺一樣。」一開始她並沒有想太多，選擇照常去上班，直到快下班時聲音依舊，她才決定去診所檢查看看。托雷絲說，「當助理用燈照了我的耳朵，接著神情異常的跑出去，我就知道不對了。」

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▲被棕色遁蛛咬傷後，傷口會大面積潰爛。（圖／達志影像／美聯社）



過不久，兩名護理師、三名實習生與一名醫生一起進入診間，接著他們對托雷絲說，「你的耳朵裡面有隻咖啡色的蜘蛛。」醫生用水柱、夾子等工具，花了一番功夫才間蜘蛛弄出來，這才驚覺這是隻含有劇毒的「棕色遁蛛」「棕色遁蛛」（Brown recluse spider），托雷絲非常幸運地沒有被咬傷，也沒有產卵，但她也立刻去買了耳塞，準備以後都戴著睡覺。

先前就有一名英國男性，在飛機上遭棕色遁蛛咬傷，傷口如「起司熔岩」般流黃膿、見紅肉；接受三次手術及植皮後才痊癒。美國疾病控制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）指出，棕色遁蛛的體型非常小，通常被咬傷時都沒有感覺，但傷口會逐漸發炎潰爛，傷者也會出現噁心發燒等症狀，雖然較少死亡的案例，但仍不可以大意。

▼被咬的傷口慘不忍睹。（圖／翻攝自英國獨立報）



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