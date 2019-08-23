HOLA推防彈「宇宙明星BT21」居家聯名　頸枕繡片萌翻天

記者蔡惠如／台北報導

下半年即將進入百貨與居家周年慶熱潮，特力和樂HOLA未開啟首波話題，推出現在超火熱的BT21宇宙明星系列，共推出18款居家商品，包括披毯、翻轉頸枕、抱枕、寢具、坐墊、公仔與兩用繡片通通有，重點是每個圖案超級可愛，8／29開賣快去衝一波！

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▲HOLA X BT21居家系列，抱枕每個都好可愛。（圖／記者蔡惠如攝）

近年來最熱門的角色，LINE與防彈少年團合作推出的「宇宙明星BT21」絕對是其中之一，在新光三越信義新天地A11專賣店開賣該系列時，還創下數百公尺的排隊長龍紀錄，人潮延伸到市政府捷運站，火熱程度可見一般。

▲8種主要角色通通有。（圖／記者蔡惠如攝）

HOLA特別在夏秋交界時，與宇宙明星BT21合作，以居家為主推出限量商品，8位主角KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、VAN、TATA、COOKY都到齊，除了各自的可愛公仔、兩用繡片、腳凳、坐墊之外，還有集合在一起的商品如純棉床被組、記憶綿踏墊、收納箱等。

▲多種類的居家飾品，還有超療癒的香氛片。（圖／記者蔡惠如攝）

而最特別的商品，包括超可愛的造型抱枕，不用時收起來可當抱枕、靠枕使用，出去旅行時馬上變成頸枕，一物兩用超方便，此外還有加厚的坐墊，採用記憶棉坐起來很紮實，放在地上能當裝飾又可拿來使用，兩用繡片上的圖案超級可愛，可黏貼在任何平面上，還能放在衣服上做裝飾，單價從299元至3,980元不等，平價超好入手。





▲HOLA X BT21居家系列兼具實用跟裝飾，讓家潮翻天。（圖／記者蔡惠如攝）