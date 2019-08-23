下一個#140斷貨王！香奈兒全新水唇露「#804奶茶棕」　更水更霧更持久

▲香奈兒推出全新水唇露，#804奶茶棕被譽為下一支#140。（影／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

還記得2016年一推出就爆紅的香奈兒超炫耀絲絨唇露嗎？獨特的輕盈水潤質地，推開卻轉化為絲絨霧面妝感，可是引發熱烈討論，其中更有一色，帶著裸粉豆沙色的#140人氣夯到洗版臉書、霸屏IG，熱賣到缺貨，直到現在依舊是經典代表。

今年，香奈兒把唇露再進化，讓霧面妝效與色彩都提升到新境界，打造全新「超炫耀柔霧水唇露」，比起絲絨唇露更水感，但卻更霧、更持色。而其中帶著玫瑰奶茶色調的#804奶茶棕，同樣粉裸透嫩，同樣人人適合，簡直就是#140的升級版，絕對要設為首要目標，先搶先贏！

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▲香奈兒 超炫耀柔霧水唇露，NT$1,280。（圖／品牌提供）



更水潤輕盈的超炫耀柔霧水唇露，揉合聚合物和凝膠，且富含溫和油質，如絲滑面紗般滑過雙唇，呈現柔軟、不脫色且超細致的效果，同時帶來輕盈薄透的舒適膚觸。

柔霧質地再升級的水唇露，添加無痕霧面微粒和超細緻色素例子精華，與雙唇接觸瞬間即化為絲絨效果，且色彩更飽和顯色，呈現極緻柔霧的妝效。另外持色度也更提升，持妝8小時也能維持高度顯色和飽和柔霧妝感。

▲超炫耀柔霧水唇露一次推出12色。（圖／記者張毓容攝）



「超炫耀柔霧水唇露」一次推出全新12款色選，從自然裸色到大膽濃郁色全都有，包含#802裸土、#804奶茶棕、#806木玫瑰、#808花瓣粉、#812曙紅、#814西柚、#816鮮玫瑰、#818楓紅、#822熟櫻桃、#824野莓、#828紅酒。

▲超炫耀柔霧水唇露#804奶茶棕實擦。（圖／記者張毓容攝）



被譽為「下一個#140」的就是這支#804奶茶棕！有點粉色調的奶茶裸色，擦起來超顯氣質，任何膚色、任何場合、任何妝容都百搭。

▲超炫耀柔霧水唇露#818楓紅、#828紅酒實擦。（圖／記者張毓容攝）



廣告主打使用色#818楓紅，是能帶出氣勢的正紅色；#828紅酒則是香奈兒經典石榴紅，一擦就有神秘性感魅力。

▲香奈兒 超炫耀絲絨唇露，NT$1,280；超炫耀金屬光唇露，NT$1,280。（圖／記者張毓容攝）



除了全新水唇露，原有的超炫耀絲絨唇露也同步推出6款新色，有明亮可愛的裸粉色、艷粉色，也有現在正夯的棕紅色。另外，絲絨純露還有新質地「金屬光」，帶點透感的金屬光澤很細緻，不是誇張的閃亮光，可單擦也可跟其他唇彩疊擦。

▲柔霧水唇露#804奶茶棕、絲絨唇露#226浪漫、金屬光唇露#208煙火質地對比。（圖／記者張毓容攝）



全新水唇露除了內裡唇露升級變化，外觀和刷頭也有所改變。磨砂玻璃瓶身不變，但刷蓋由原先的金色變為黑底白Logo，唇刷更使用全新刷棉材質，且多了點弧度，可更精準包覆每個角度。

▲柔霧水唇露是黑蓋，絲絨唇露和金屬光唇露則是維持金蓋。（圖／記者張毓容攝）