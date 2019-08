佛州變態男獵殺6同志…情趣用品塞滿死者喉嚨　注射毒液伏法

▲鮑爾斯獵殺6名同志,22日被佛羅里達州處以死刑。(圖/翻攝自Florida Department of Corrections)

記者吳美依/綜合外電報導

美國57歲男子鮑爾斯(Gary Ray Bowles)於1994年時,在東部95號州際公路沿途獵殺6人,昨(22日)被佛羅里達州處以注射死刑(Lethal Injection)。根據了解,他專門鎖定同志人士下手,犯案後會將情趣玩具、泥土、衛生紙等東西塞進死者喉嚨,做為自己的「標記」,因殘酷手法被當時輿論稱為「I-95殺手」。

根據佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)辦公室,鮑爾斯上訴被最高法院駁回,於22日晚間10點58分死刑伏法。他供稱,1994年在佛羅里達州到馬里蘭州之間,一共殺害6名同志,犯案後習慣用毛巾、衛生紙、土、葉子或是性愛玩具塞滿被害者的喉嚨,最終被判一項死刑和兩條終身監禁。

▲鮑爾斯殘忍獵殺6名男子,全都鎖定同志下手。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

CBS指出,警方當年在第一起命案發生時,就掌握兇手盜領死者帳戶的監視器畫面,卻到8個月後才成功抓到假冒身分、隱姓埋名的殺人魔。

根據檢方調查,鮑爾斯來自維吉尼亞州,童年經歷嚴重的家庭暴力與虐待,從11歲就開始酗酒、吸毒,終於逃離原生家庭後,被一名同志男子收留,為對方賣淫許多年。他曾因竊盜、搶劫、攻擊與強姦等罪名坐牢兩年,後來搬到佛州戴通納海灘(Daytona Beach),但是仍然繼續從事性工作,被當時的女友發現後感情告吹,因此引發殺機。

根據《戴通納海灘新聞》,鮑爾斯是1976年美國恢復死刑以來,佛羅里達州第99名被判死刑的囚犯。死刑資訊中心(DPIC)表示,他是今年美國被處決的第13人。