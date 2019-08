上YouTube看個教學影片　27歲女一低頭...就挖到3.72克拉大黃鑽

▲女子十分驚喜自己挖到鑽石。(圖/翻攝自推特/Arkansas State Parks)

記者李振慧/綜合報導

美國德州27歲女子霍林斯海德(Miranda Hollingshead)近日與家人一同前往阿肯色州的鑽石坑州立公園(Crater of Diamonds State Park)遊玩,該公園開放遊客能在指定的37.5英畝(約15公頃)區域找鑽石,休息期間她決定上YouTube觀看相關教學影片,結果影片還沒看完,一低頭就發現了一顆3.72克拉的黃鑽。

居住在波哥大(Bogata)的霍林斯海德表示,其實多年來她一直對鑽石坑州立公園很有興趣,16日便臨時起意邀約全家一同到此遊玩,四處搜尋1個小時後,覺得有點累便在山腳下休息,她的YouTube教學影片看到一半,突然想瞄一下孩子們的情況,結果一低頭就發現岩石中有一個黃色鑽石。

請繼續往下閱讀...

霍林斯海德表示,「我看了看孩子們約1秒鐘,結果往下看時,突然看到一顆和其他岩石混在一起的鑽石,我把它握在手裡,想要確定這是什麼,後來跑過去向媽媽大喊,『我覺得我好像撿到了』。」

霍林斯海德所撿到的鑽石,被園方證實為一顆3.72克拉的黃色鑽石,大小約和一個橡皮擦差不多,散發著淺黃色和閃閃發光的金屬光澤,讓她開心表示,如果沒有賣掉的話,以後打算裝在戒指上。根據園方的官方紀錄,此次所發現的黃鑽,是自2013年10月以來所發現的最大顆黃鑽,在那之前曾有一名來自俄克拉荷馬市的遊客,發現了一顆3.85克拉黃鑽。

Sometimes, a small change can change your life. Miranda Hollingshead visited Crater of Diamonds State Park for the first time. But according to Hollingshead, that wasn’t her original plan. Her story: https://t.co/vrHQgzlBTW https://t.co/vZmguqyOPF #ARStateParks #diamond pic.twitter.com/gKkx09WaxN