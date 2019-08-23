上YouTube看個教學影片　27歲女一低頭...就挖到3.72克拉大黃鑽

▲女子十分驚喜自己挖到鑽石。（圖／翻攝自推特／Arkansas State Parks）

記者李振慧／綜合報導

美國德州27歲女子霍林斯海德(Miranda Hollingshead)近日與家人一同前往阿肯色州的鑽石坑州立公園(Crater of Diamonds State Park)遊玩，該公園開放遊客能在指定的37.5英畝（約15公頃）區域找鑽石，休息期間她決定上YouTube觀看相關教學影片，結果影片還沒看完，一低頭就發現了一顆3.72克拉的黃鑽。

居住在波哥大(Bogata)的霍林斯海德表示，其實多年來她一直對鑽石坑州立公園很有興趣，16日便臨時起意邀約全家一同到此遊玩，四處搜尋1個小時後，覺得有點累便在山腳下休息，她的YouTube教學影片看到一半，突然想瞄一下孩子們的情況，結果一低頭就發現岩石中有一個黃色鑽石。

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霍林斯海德表示，「我看了看孩子們約1秒鐘，結果往下看時，突然看到一顆和其他岩石混在一起的鑽石，我把它握在手裡，想要確定這是什麼，後來跑過去向媽媽大喊，『我覺得我好像撿到了』。」

霍林斯海德所撿到的鑽石，被園方證實為一顆3.72克拉的黃色鑽石，大小約和一個橡皮擦差不多，散發著淺黃色和閃閃發光的金屬光澤，讓她開心表示，如果沒有賣掉的話，以後打算裝在戒指上。根據園方的官方紀錄，此次所發現的黃鑽，是自2013年10月以來所發現的最大顆黃鑽，在那之前曾有一名來自俄克拉荷馬市的遊客，發現了一顆3.85克拉黃鑽。

Sometimes, a small change can change your life. Miranda Hollingshead visited Crater of Diamonds State Park for the first time. But according to Hollingshead, that wasn’t her original plan. Her story: https://t.co/vrHQgzlBTW https://t.co/vZmguqyOPF #ARStateParks #diamond pic.twitter.com/gKkx09WaxN