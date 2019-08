32歲媽喝茫…斷片醉倒沙發上　4月大女嬰慘被「壓扁窒息亡」

▲英國4個月大女嬰被酒醉媽媽壓扁,窒息死亡。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

英國利物浦去年10月發生一起家庭悲劇,4個月大女嬰米哈(Mija Krupaityte)躺在沙發上,竟被喝得爛醉的親生母親米達(Milda Stucinskaite)壓住窒息死亡。根據了解,父母當時都喝得爛醉,媽媽血中酒精濃度更是超出法定標準4倍。

The girl's mother ran into the street and reportedly said: "I sat on the baby" https://t.co/Zmyiejw9OC

根據調查報告,一名房客表示,32歲男子奧瑞斯(Audrius Krupaitis)和妻子喝得爛醉,完全無暇照顧孩子。他看不下去,拿出一瓶牛奶遞給母親,看著對方終於開始餵奶,才和朋友出門買比薩,沒想到45分鐘後回來,就看到爸爸坐在輪椅上睡死,媽媽也躺在沙發上,身體下壓著4個月大的嬰兒。

▲女嬰米哈被發現時已經沒了呼吸。(示意圖/取自免費圖庫Pexels)

32歲的米達發現孩子命危,跑到大街上敲門,哭求鄰居幫助,最後找來2名醫療助理幫忙。醫護人員到場後,也接手為女嬰做CPR,但一切還是太遲了。米哈被送往奧德黑兒童醫院(Alder Hey Children's Hospital),不到1小時就被宣告死亡。目擊者表示,奧瑞斯難過地說,「都是我的錯。我睡著了,醒來的時候女兒就在地板上。」米達則喃喃自語,「我坐在嬰兒身上……。」

▲來自立陶宛的夫妻因造成、允許孩童死亡而被逮捕。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

《鏡報》報導,媽媽血液中酒精含量飆高,達到法定酒駕違規上限的4倍,顯示她當時已經醉到極點、失去知覺。爸爸血液中的酒精含量,也高達法定酒駕上限2.5倍。此外,根據毒物檢測報告,這一對來自立陶宛的夫妻近期都有吸食大麻,兩人因涉嫌造成、允許孩童死亡而被逮捕,但是稍晚就獲釋。

法醫梅特卡夫(Jonathan Metcalfe)近日出庭作證時表示,嬰兒身上沒有可疑的傷口,非常健康,「眾所皆知,嬰兒可能會因窒息而死,身上不會留下任何痕跡,這一點和目擊者的證詞並不衝突。」他提到,米哈死亡時,雙親明顯喝醉,尤其母親血液中的酒精含量非常高,「雖然不完全排除嬰兒猝死綜合症(SIDS),但是最可能的原因,是爛醉的成人躺在女嬰身上,造成女嬰窒息死亡。」