日韓信賴破裂「沒理由續簽GSOMIA」　南韓：努力使美韓同盟更穩固

▲ 美日韓月初在泰國舉行三邊會談，蓬佩奧尷尬站在日韓外長中間。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

日韓貿易戰越演越烈，南韓為反制日本祭出出口限制及踢出貿易白名單等措施，22日宣布退出日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA）。過去積極推動GSOMIA的美國國防部對此表示憂慮，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也直言失望。青瓦台23日則指出，討論GSOMIA問題的過程中不時與美國溝通，兩國國安會也緊密協商。

青瓦台國家安保室第二次長金鉉宗今日稍早簡報指出，「政府認為，此決定不會削弱美韓同盟，反而將努力使美韓關係更上一層樓，比現在更加穩定。」他說明，GSOMIA是以兩國間的高度信賴為基礎互相交換軍情，但日方認為，日韓間基本的信賴關係已經被破壞，也就沒有理由維持GSOMIA。

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金鉉宗坦言，2016年11月締結的GSOMIA終止後，美方對軍事情報交流不足而感到憂慮是必然的，但仍可以依據2014年12月簽署的美日韓《三方情報共享協定》（TISA），以美國做為媒介，積極活用三國間的情報共享管道，未來也將透過增列國防預算、軍用偵察衛星及擴增戰略資產等方式加強安保能力。

金鉉宗提到，韓方有意透過外交管道，不帶偏見的以各種方法解決與日本的徵用工問題，也向日方傳達此立場，但日方並未正面拒絕，而是以一再無視的方式，損及南韓的國家自尊心，有違外交禮儀。