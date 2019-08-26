Dappei／日系女孩都在穿「長版襯衫」！清爽率性又百搭

文字。 圖片／Dappei

夏日的衣著選擇經常講究簡單清爽風格為主，像是 Tee 、牛仔褲、寬褲等單品，雖然百搭實穿但有時也會給人單調無變化的感受，此時不妨透過長版襯衫加乘，為造型提升層次注目的豐富視覺，想知道如何穿搭長版襯衫嗎？一起從日本街頭女生必備的 3 種風格參考，連結令人為之一亮的季節印象！

＃ Look 1

當懶得思考搭配時推薦選擇單穿長版襯衫的方式，透過無領剪裁的襯衫輪廓，便能削弱正式呆板感之外，隨性將釦子打開一、兩顆，立即打造出清爽率性的衣著氣息。

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＃ Look 2

以開襟設計的長版襯衫，為整體注入一股優雅的知性魅力，內搭牛仔褲或者寬褲，瞬間製造出些微變化的造型度，再踏上拖鞋或者球鞋輕鬆營造日系的大人味氣質。

＃ Look 3

將長版襯衫當作外套使用，不僅能遮陽防曬還能利用長版造型修飾顯高的完美比例，即使是個子嬌小的女孩也很適合穿著，另外混搭背心 + 高腰直筒褲，瞬間連結顯瘦兼具的日系時髦 Look。

Dappei 結語：

面對夏季的戶外高溫，想穿得舒適又能同時擁有時尚度的話，推薦可以選搭長版襯衫，傳達休閒的街頭氣息，以單穿、內搭長褲、外搭技巧，使長版襯衫帶來多變的風格，為日常展現與眾不同的造型樣貌。

文字編輯：Layla Chen

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