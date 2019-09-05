適合小家庭的「輕隔間」　居然是在客廳蓋小屋？！

▲日本SuMiKa公司的家中小屋，讓家有更多可能。（圖／翻攝SuMiKa官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人在面臨居家裝潢時都能體會，更動房子內的隔間，都是一筆不小的費用，無論是要花錢裝置隔間牆，或是想擴大空間打掉一面牆，任何決定都會讓荷包大失血，日本SuMiKa公司對於這樣的掙扎，推出家中小屋作為對策，簡單將空間劃分成不同機能，或許能成為你的新靈感。

家中小屋的概念，你可以把它看成普通的隔間板，但使用設計將它活化，變得更有趣味與實用性，一共有4個款式，包括co-ba home輕隔間、Stacks A兒童房、Stacks B家庭書房與Urokoya多用途房，co-ba home的樣式非常簡單，就是一個隔間牆與橫跨兩面的長書桌，中間有窗口可以互相聯繫，有點咖啡店的裝潢感。

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▲co-ba home輕隔間。

Stacks A兒童房則能在裡面放置一張床鋪，成為小孩的輕私密空間，且又與大空間相連，此外還設置一個往上爬的書桌檯面，讓孩子在高處俯瞰整個居家，又不失獨立的遊樂空間，父母也能就近看到孩子，巧妙達到一個平衡，有皆大歡喜的感覺。

▲Stacks A兒童房。

Stacks B家庭書房也可以設計書櫃的角度來看，附有一個書桌以及一個閱讀區域，當然也可以把它當成小孩臥房，當需要讓視覺專心一致的時候，也有板子來與旁邊的客廳空間做出區隔；Urokoya多用途房則帶點多元性與客廳裝潢的概念，能當成一個小圖書室或巧妙地休息間。

▲Stacks B家庭書房。

SuMiKa推出的家中小屋，其售價從47.8萬元日幣到155.5萬元日幣，折合台幣約14萬元至45.5萬元不等，或許無法從日本提供到這裡服務，但不啻為一種新的裝潢概念喔。

▲Urokoya多用途房。