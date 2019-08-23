才剛結束20歲慶生趴　壽星騎車「慘遭10輪大卡車」碾碎全身骨爆頭躺地！

▲男子20歲慶生會完當場被10輪大卡車輾斃。（圖／翻攝自khaosod下同）

記者陳亭伃／綜合報導

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泰國曼谷日前發生一起慶生悲劇，一名20歲的年輕人16日凌晨剛慶生完，沒想到在騎機車回家的路上，遭到大卡車輾斃當場死亡，家人接獲通知抵達現場時，無法接受才剛迎接新人生的孩子就這樣天人永隔，哭倒在路邊。

綜合泰媒報導，曼谷勝利紀念碑（Anusawari）區的正瓦他納（Chaeng Wattana）路16日凌晨2點左右，一名剛滿20歲的機車騎士，正結束自己的慶生會準備返家，沒想到卻遭到一輛10輪大卡車相撞，卡車司機沒有及時發現自己撞到人，將機車撞翻之後，車輪從騎士身上輾過，持續往前開。

▲無照機車當場成廢鐵。

警方接獲報案抵達現場時，發現這名年輕的騎士已經當場身亡，頭部、頸椎、四肢都全部骨折，摩托車是無照的，也已經被撞到全毀。據悉，該名騎士事發前跟朋友在附近的酒吧聚會，為自己20歲慶生，沒想到最後卻發生這樣的悲劇。

警方目前仍在追查卡車駕駛的下落，並且釐清責任。死者家屬接獲消息後趕往現場，完全無法相信好端端出去慶生的孩子卻變成冰冷的遺體，當場哭求警方務必詳細釐清案發情況。

▲家屬崩潰無法置信。