亞馬遜槓上法國政府　轉嫁賣家3%數位稅成本

▲ 亞馬遜將調漲對法國賣家收取的費用 。（圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國電商亞馬遜（Amazon）將把法國政府開徵的3%數位稅成本，轉嫁到該平台的法國第三方賣家，準備向數千家中小企業收取的賣家費用調高3%。

據CNBC報導，法國賣家勒梅耶（Virginie Lemaire）近日收到亞馬遜的通知，被告知賣家費用將調漲3%。亞馬遜從10月1日起將原本對她每筆銷售收取的12%費用，調整成12.36%。

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亞馬遜提出的理由是法國總統馬克宏（Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron）在7月簽署數位稅法案，若科技業者達到全球營收超過7.5億歐元（約264億台幣），且在法國市場數位營收2,500萬歐元（約8.8億台幣）的條件，將向業者徵收3%數位稅。

勒梅耶說，自己只能將產品漲價或自行吸收成本，她兩年前開始在亞馬遜的平台銷售項鍊、手鐲、戒指等手工產品，有20%的營收來自該平台。

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亞馬遜國際稅務政策與規劃部門主管希爾茨（Peter Hiltz）在書面證詞中指出，法國這種做法可能不利於小型企業在市場上競爭，且有歧視之嫌，「數位稅針對我們提供給企業的平台服務而來，因此我們只好將新增稅務成本轉嫁給合作商家。」

美國正對法國數位稅展開調查，最快在26日對法國採取反制行動。華府希望透過懲罰法國，嚇阻其他國家向美國科技業者課稅。目前英國、紐西蘭、西班牙、義大利等也都在考慮課徵數位稅。