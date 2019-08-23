大學新鮮人看過來！選這5個時尚又潮的後背包，連走路都有風

編輯／Duke 圖／翻攝自Herschel、The North Face、Carhartt WIP Stores Taiwan FB、Supreme、Fjällräven

9月是大學生最不想面對的月份，因為又要回到學校上課，不過，對於剛升大學的高中生來說，卻是非常期待的日子，因為不用再受到服裝儀容、教官、班導的管控，並且終於可以自由的做自己喜歡的事情。

然而，大一新鮮人也有許多物品要重新買過，像是服裝、鞋款、筆電、後背包等，其中，大一生的課是最多的，所以幾乎都會背後背包去學校上課，因此今天就要推薦各位新鮮人，到底有哪5個品牌的後背包可以買吧！

1.Supreme 2019秋冬系列

Supreme每一季度推出的後背包都大受歡迎，而秋冬系列的設計也沒讓大家失望。這次Supreme共帶來4款配色，分別為樹葉迷彩、黑色、湖水綠以及粉色，其設計在正面置入Box Logo標誌，並於上方印有Supreme字樣，不過，要想購入此次的後背包都只能透過代購，售價約在台幣7,000元左右。

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2.Carhartt WIP 2019秋冬系列

工裝品牌Carhartt WIP推出的後背包與其他品牌相比，屬於較硬挺的版型，就算沒裝太多物品也不會有塌陷的感覺，並且此款後背包的價格合理、購買通路多，算是一個經濟實惠的好選擇，目前可於全台Carhartt WIP門市購買，售價為台幣2,980元。

3.The North Face休閒系列

以機能、實用性為主打的The North Face，除了推出自家的產品以外，也時常與各品牌進行聯名企劃，而今天要介紹的超大容量後背包，不僅能夠輕鬆放入15吋的筆電，還設計許多夾層方便收納錢包、零錢、鑰匙等物品，並且使用的材質還有防潑水功能，目前可於全台The North Face門市購買，售價為台幣5,380元。

4.Fjällräven Kånken系列

專門製作包款的Fjällräven也受到不少人的推崇，其中，Kånken這個系列的後背包擁有多種配色，並且還有輕盈、防潑水、收納袋多的優勢。另外，該品牌的Logo具備反光功能，喜歡設計簡單、配色多樣的朋友，可以考慮購買哦！目前可於全台經銷門市購買，售價區間為台幣2,200元至台幣4,200元不等。

5.Herschel Supply Co. Heritage系列

火紅多年的加拿大品牌Herschel Supply Co.，一直以來都是採取簡潔有力的設計，所以多為單色或雙色調為主，其中，該系列選用的材質多以聚酯纖維搭配皮革帶出時尚年輕的感覺，目前可於全台Herschel Supply Co.門市與經銷門市購買，售價為台幣2,980元。

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