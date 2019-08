27歲女「一眼愛上」83歲巫師　熱戀1個月閃婚…還想生小孩

▲爪哇27歲女子對84歲巫師一見鍾情,交往一個月閃婚。(圖/翻攝自Tribunjateng.com)

來自印尼爪哇直葛(Tegal)的27歲女子努蕾妮(Nuraeni)離婚以後一直鬱鬱寡歡,被父母帶到村裡「智者」蘇吉羅(Sugiro)家中治病,沒想到卻對這一名83歲老人一見鍾情。印尼媒體Tribunjateng.com報導,兩人熱戀1個月後於8月18日閃電結婚,還計畫想要生小孩,這一段「爺孫戀」也在社群媒體上瘋傳。

Tribunjateng.com報導,蘇吉羅婚禮當天頂著一頭烏黑頭髮,一邊抽菸一邊告訴記者,女方家屬提親的時候非常訝異,「我建議他們選個年輕一點的男人。」他提到,和努蕾妮第一次見面以後,對方就常常主動造訪,或是打電話聊天,「我一開始沒有想太多,但是隨著相處時間越來越長,就漸漸愛上她,由於年紀相差太多,一開始根本沒想過要結婚。」

根據了解,蘇吉羅被村莊居民公認為「智者」,許多人都會找他問事、祈禱、治病,努蕾妮也是病患之一,兩人自從7月見面幾次以後萌生愛意,交往大約1個月後,女孩決定向父母坦承,已經找到共度下半輩子的伴侶。

女方父親蘇凱迪(Sukadi)說,努蕾妮16歲時曾經有過一段婚姻,但是前夫不求上進,難以維持家庭生計,因此才會離婚。他不捨女兒每天憂鬱,找「智者」求助,情況果然好準。

蘇凱迪說,聽見女兒的心意時,一點也沒有質疑,因為只要孩子開心,全家也會幸福快樂。努蕾妮則表示,已經和丈夫討論過,希望可以未來生下幾個孩子。

蘇吉羅的51歲兒子蘇塔提(Sutarti)說,雙親當年離婚以後,爸爸連續兩任太太都不幸過世,「我勸過努蕾妮很多次,提醒年齡差距實在太大,但她還是堅持要嫁給我父親,答案很清楚,因為她已經墜入愛河。」他認為,這女孩不是看上「智者」的身分,「村子裡還有很多聰明的人,鄰居、村長都是,即使如此,也不代表就會愛上他們。」