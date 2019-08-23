阿根廷信評「垃圾等級」爆違約風險　財長：投入美元儲備挽救披索匯率

▲阿根廷反對黨民粹主義候選人費南德茲（Alberto Fernandez），從8月11日初選出線，引發投資者擔憂進而紛紛撤資，披索大貶。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

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阿根廷披索（peso）與主權債券上週跌落至歷史新低，信用評比被調降至垃圾等級，主權債券違約風險大。財政部長拉庫恩薩（Hernan Lacunza）表示，為了填補違約可能造成的重創，國家將利用美元儲備拯救披索的匯率。在此之前，阿根廷政府已經投入了7.09億美元（約新台幣222.5億元）。

剛引咎辭職的前財政部長杜耶夫尼（Nicolas Dujovne），2018年負責與國際貨幣基金（IMF）協調緊急融資，但情勢並未從谷底反彈，反而因與IMF談定的方案飽受抨擊而必須大量刪減支出；與此同時，國內經濟仍在衰退，通膨率甚至來到50％關卡。儘管今年5、6月 的經濟表現出現好轉，仍因反對黨候選人費南德茲（Alberto Fernandez）可能在10月27日的大選中勝出，造成投資者擔心改朝換代後的阿根廷政府，很可能不會履行杜耶夫尼與IMF達成的融資協議，因而紛紛拋售與阿根廷相關的資產，連帶使得股市重挫、披索大貶。

▲阿根廷前財政部長杜耶夫尼（Nicolas Dujovne）因經濟政策失敗下台。（圖／達志影像／美聯社）

國際債務評級機構惠譽（FitchRatings）及標準普爾（S&P Global Inc.），上週將阿根廷信評調降至垃圾等級，並點出阿根廷主權債券違約的風險極大，可能會讓經濟更加惡劣；杜耶夫尼因此在上週末去職，並致函總統馬克里（Mauricio Macri），表明自己為工作付出一切，幫助政府控制龐大的財政赤字、樽節公共支出，但仍然失敗，「我們已經鑄成大錯，毫無疑問。」

大部分的阿根廷國債都是以美元計價，披索貶值將使得政府更加難以償還利息。而違約的情況通常發生於當初談妥的環境條件已不復存在（如當初未預料披索大貶），任何可能使政府延遲償還利息的因素，都會造成更加嚴峻的債務危機。

▲阿根廷財政部長拉庫恩薩（Hernan Lacunza）傷腦筋。（圖／達志影像／美聯社）

上任未滿一周的拉庫恩薩接下這顆燙手山芋，隨即表示會以美元儲備挽救披索的匯率。事實上自8月11日，揮舞民粹大旗的費南德茲爆冷門從初選出線後，政府已經為此投入了7.09億美元支持披索，卻引發披索重貶。如今披索匯率已經跌了0.53％，來到55.03披索兌換1美元的窘境；此前僅需45披索就能兌換1美元。