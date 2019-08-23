《軍情協定》破裂！安倍盼恢復信任　防衛大臣批南韓：錯看安全情勢

▲日本首相安倍晉三針對南韓不續簽《軍事情報保護協定》做出回應。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

南韓撕毀《軍事情報保護協定》（GSOMIA），不再與日本合作保障安全。對此，日本首相安倍晉三23日上午表示，為了確保地域的平和與穩定，會與美國緊密聯繫，同時持續要求南韓遵守承諾，來恢復兩國間的信賴。

綜合日媒報導，由於二戰徵用工問題，南韓與日本至今爭執不下，並延燒到貿易出口問題，如今連《軍事情報保護協定》也破裂。其中，安倍指出，南韓在徵用工問題及軍事協定等問題的對應，至今仍不斷損害了兩國間的信賴關係。

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對此，安倍表示，考慮到目前東北亞的安全保障環境，會以「日美韓合作不該影響他國」的角度來對應，今後日本也會與美國緊緊連繫，保障地域的平和與穩定，更要守護日本的安全。

針對南韓，安倍強調，首先是要恢復兩國之間的信賴關係，要求南韓政府遵守承諾，日本的基本方針之後也不會改變。

另外，防衛大臣岩屋毅批評，在北韓反覆發射飛彈的情況下，南韓完全錯看了地域安全保障環境，令人失望至極，希望南韓重新考慮。外務大臣河野太郎則說，目前還沒有收到南韓不續簽《軍事情報保護協定》的書面通知。