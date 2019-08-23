威尼斯憲法橋設計太爛了　義大利罰名建築師百萬！

▲建築師瓦爾在威尼斯設計的憲法橋。（圖／達志影像）

實習記者崔子柔／綜合報導

西班牙知名建築師瓦爾（Santiago Calatrava Valls），近日遭義大利法院判處7.8萬歐元（約新台幣271萬元）罰款，原因是他在威尼斯設計的「憲法橋」（Constitution Bridge）不耐用，且坡度過於陡峭對行人不友善。

據BBC報導，當地法院在9日判處建築師瓦爾7.8萬歐元罰金。法院判罰的理由大致基於三點，第一，這座橋建造嚴重超支，當初瓦爾提案時預計以700萬歐元建造，因為設計上有失誤，追加巨額預算，最後總共花了1,160萬歐元。

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第二，法官認為憲法橋使用的建材不耐用，橋上使用的鋼管太小，玻璃地板原本預計可使用20年，現在才用了10年，已經有部分被行人踏破。

第三，建築設計對老人及身障人士並不友善，尤其橋面過於陡峭，導致後來又再額外加建一個蛋形玻璃電梯，不過這部電梯也被罵翻，夏天內部溫度高達攝氏50度，先前還發生故障，導致遊客受困其中。

由於瓦爾是揚名國際的專業建築師，過去有豐富的設計經驗，包括紐約世貿中心車站（World Trade Center station）、瓦倫西亞藝術科學城建築(The City of Arts and Sciences) 等。因此這回犯下的這些錯誤在法官眼中顯得更為嚴重，批評他的設計有「過失」。

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瓦爾辦公室並未針對法院判決做出回應。但憲法橋在10年前剛完工時已備受大眾批評，瓦爾就曾替自己辯解，說他只負責橋樑的外觀美感，無權選擇承包商及使用何種建材，「很多事情都非由我經手。」

全長91公尺的憲法橋橫跨威尼斯大河（Grand Canal），連接北岸的聖塔露西亞火車站（Venezia Santa Lucia）及南岸的羅馬廣場（Römerberg），以紀念義大利憲法60週年而聞名。