巴塞隆納淪犯罪天堂！暴力搶案增6成　遊客、大使遇「劫」失財又受傷

▲擁有聖家堂的巴塞隆納治安不佳，當局近日緊急增援300名警力維護治安。（圖／CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

西班牙熱門景點巴塞隆納（Barcelona）近日暴力搶案頻傳，受害者除了有觀光客，還有阿富汗駐西班牙的大使。據統計顯示，和2018年同期相比，巴塞隆納今年上半年的暴力犯罪案增長31%，針對商家的暴力搶案增加了66%，而過去3年間，城市暴力犯罪率增加將近6成，這些數據讓當地居民與當局都感到震驚惶恐。

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據BBC報導，阿富汗駐西班牙大使羅梭18日在巴塞隆納市中心遭搶，數名搶匪將他撲倒在地，並搶走他的手錶，導致羅梭因此腿部受傷。當天晚間，一名91歲法國老婦人也在數個街區外遭搶，搶匪搶奪她的項鍊以致婦人頭部受傷。還有名德國遊客16日時在同地區遭搶後住院治療中。

當地市府治安負責人阿爾伯特把這種現象描述為「犯罪危機」，而統計數據也證實犯罪率自夏季前便開始上升。主要街道「格拉西亞大道」的商家協會會長桑斯表示，「該承認情況已經失控了。」當局與警方則致力於打擊暴力犯罪，但並未發現能解釋犯罪率上升的原因。

▲陽光、沙灘及酒吧是吸引許多遊客來巴塞隆納的印象。圖為位於巴塞隆納的奎爾公園。（圖／CFP）



巴塞隆納是個擁有16萬人口的城市，去年吸引了1600萬名遊客造訪，許多扒手及犯罪分子長期以來在該地區對遊客伸出魔爪。一位當地官員表示，自1992年奧運以來，當地最為旅遊中心迅速發展，城市犯罪率上升是「附帶代價」。

但也有人認為，西班牙的法律制度助長犯罪。自2015年西班牙刑法改革後，初犯很少被判入獄，即使再犯，若偷竊財物價值低於400歐（約14000元新台幣），法院也常以罰款代替判刑。

莫林斯律師事務所的馬祿艾爾表示，「立法和司法權無法對西班牙社會特有的反覆竊盜問題作出回應」，因為目前法律結構為職業竊賊提供一定程度「有罪不罰」的保障。

▲如今高漲的犯罪率讓遊客及居民都人心惶惶。持刀搶劫示意圖。（圖／達志／示意圖）



也有人指原因來自城中無人陪伴的未成年移民。保守派人民黨的費南德茲日前表示，這些未成年移民有80%來自摩洛哥，常會墮入犯罪圈中，影響周遭街區，但並未有實際數據支持費南德茲的說法。

巴賽隆納左派市長魁科洛領導的市府團隊表示，雖然未成年移民無人陪伴的確是個社會問題，但從未將他們的存在與犯罪聯繫起來。

儘管有反對派指打擊犯罪力度過低，但魁科洛已提高該市的治安預算，依據官方數據顯示，去年打擊犯罪資金增加了16%，而今年則增加11%。此外，市政廳表達街頭警力不足後，加泰隆尼亞地區政府也已同意於9月份額外增援300名警力，以維護治安。

▲西班牙巴塞隆納聖家堂。（圖／翻攝自Sagrada Família官網）



除了竊盜案外，近來數月因暴力死亡的人數也激增。今年6月，一名韓國女性與政府代表團共同參訪該市時，因遭搶匪硬奪錢包導致摔倒，頭部重創而死。類似事件也讓度假勝地巴塞隆納蒙上陰影，不過治安負責人堅持問題不應該被誇大，「和巴黎、倫敦或羅馬這些城市相比，巴塞隆納仍然是個安全的地方。」

加泰隆尼亞警方發言人說，「這是個龐大而複雜的城市，受到許多因素影響，目前部隊已經提高逮捕率，以遏止犯罪率上升。我們不相信只有單一原因導致這種情況發生。」