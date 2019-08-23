黑道哥火拼完下體倒左勃起　醫照片子驚呆「子彈貫穿x頭最頂端」！

▲男子陰莖與大腿旁出現子彈傷。（圖／翻攝自Urology case reports）

記者陳亭伃／綜合報導

紐約一間醫院的泌尿科日前接到一起臨床首例「陰莖中彈」的病例，會發現的原因是因該名病患生殖器官在勃起時偏左，醫師檢查時發現，在尖端處有一個洞孔，接著在進行X光檢測時發現，男子的大腿有一個傷口，看似是遭到子彈射擊的痕跡。

根據英國《每日郵報》報導，這名28歲的病患疑似為幫派分子，遭到槍擊後立刻被送往醫院，接著因為生殖器官出現角度不對稱、也不尋常的勃起，轉手泌尿科檢查後，醫師發現男子陰莖的尖端處有異常出血的情況，甚至有一個洞孔，疑似是被子彈直接通過，接著醫療團隊在男子的大腿上發現了一個傷口，照射X光後，推測應該是子彈最後擦到的傷口。

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▲男子陰莖因為受傷偏左勃起。（圖／示意圖／記者周宸亘攝）

這項病例被發布的醫療期刊上，為臨床病例中首件「生殖器官」遭到子彈射擊的病例。醫療團隊表示，陰莖的海綿體在勃起時負責儲存血液，然而其中因為海綿體左側受到傷害，因此異常偏左勃起。醫師表示，要傷到陰莖的尖端，基本上機率相當低，這起案例的背後牽扯幫派的問題。

此外，醫療團隊也提到，目前正努力替男子恢復男性性功能，陰莖的後方也有些微的腫脹、左側則有出血症狀，需要繼續留院觀察。