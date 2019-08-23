英首相談脫歐「抬腿放桌」愛麗舍宮當自己家　遭罵翻後真相逆轉

▲強生把腳放在桌子上被外界解讀沒禮貌，其實只是他與馬克宏的玩笑。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

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法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）22日於巴黎接見英國新首相強生（Boris Johnson），雙方討論脫歐議題。社群媒體則瘋傳一張照片，可見強生在馬克宏面前把右腳抬到小桌子上，地點就位於愛麗舍宮，這樣的行為引發網友痛批「沒禮貌又傲慢」，不過真相可能沒有那麼嚴肅。

《英國廣播公司》（BBC）報導，強生出訪法國，與馬克宏談話時把腳放在桌子上的舉動，引起許多負面評論。有英國網友就留言，「想像看看，如果一名國外首相在白金漢宮這麼做，英國小報會有多大的憤怒。」也有法國網友感嘆，「我想知道女王怎麼想的。」

▲馬克宏、強生商討脫歐議題。（圖／路透）



然而，現場的影片顯示，在強生抬起右腳前，馬克宏似乎在暗示眼前的桌子可以用於腳凳，雙方交談的氣氛非常和諧。《天空新聞台》（Sky News）政治記者雷納（Tom Rayner）也認為，這是有著良好幽默感的一場交流。

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4

會談結束後，強生在推特上傳他與馬克宏討論的相片，「今天我在巴黎會見總統馬克宏，讓我們理性、務實且以符合雙方利益的方式，完成英國脫歐，讓我們繼續深化、加強我們兩國之間的友誼以及夥伴關係。」

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，針對脫歐議題，英國首相與法國總統各自都有堅持的地方；強生要求歐盟重新討論脫歐協議，然而，馬克宏認為這是不可能的事情。

馬克宏在脫歐協議中經常被描述成「黑臉」的角色，他表示，幾乎沒有時間可以實質修改現有的協議。他重申自己的立場指出，脫歐並不是歐盟的選擇。事實上，馬克宏稍早就強調過，他與強生交談時，不會改變自己的想法，且重新談判不可能發生。

根據英國政府自己的預測，如果在沒有達成協議的狀態下「硬脫歐」，將導致國內經濟陷入混亂，還可能造成食物、藥品與燃料短缺。強生曾表示，他準備在10月31日最後期限讓英國脫歐。

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