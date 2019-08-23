南韓加強對日本進口食品輻射檢驗　今起17項產品「檢查多1倍」

▲ 二戰徵用工案使日韓關係降到冰點。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

日韓糾紛加劇之際，南韓食品藥物管理處（後稱食藥處）宣布，今（23）日起加強對日本進口食品的輻射安全檢查，過去曾被檢出輻射而退回日本的17個品項檢查次數更增至2倍。此前食藥處將同一製造日期的同種產品視為同一檢體，採樣1公斤實施1次檢查，即日起則須採樣檢查2次。

韓媒指出，此次加強檢查的17個品項包括茶、巧克力加工品、即溶咖啡、天然辛香料等10項加工食品及小豆蔻、藍梅及咖啡3項農產品，還有2項食品添加劑及2項保健品。

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自2011年福島核災爆發以來，南韓食藥處禁止進口來自日本8個縣的海鮮及14個縣的農產品，也嚴格檢查其他日本食品是否含有銫及碘。上列17種產品只要檢出極微量的輻射，就算低於每公斤1000貝克的門檻，也須提出證明其不含鈽等其他輻射物質的檢驗報告。若沒有提出證明，就會被退回日本。

台灣目前全面禁止進口來自日本5個縣的加工食品，其他地區的食品只要通過檢驗即可進口。針對部分民眾主張應全面禁止進口日本加工食品，南韓食藥處說明，南韓要求若檢出輻射則必須繳交額外證明的程序更加實際。