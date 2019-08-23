青梅竹馬被求婚！男單戀11年氣瘋「摸黑搶先洞房」　早洩曝光身分遭逮

▲男子摸黑進入女子房間，與其發生性關係。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

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喜歡青梅竹馬卻沒能說出口，印尼南蘇門答臘省（Sumatra Selatan）一名23歲男子聽聞女子將被求婚後，趁著半夜摸黑進入女子房間發生性關係。不過因為太過早洩，讓女子起疑開燈，發現不是男友，立刻報警處理。

據印尼媒體報導，男子從小跟女子一起長大，早有愛意，不過女子並無感情，小學開始幾乎年年拒絕男子的告白。直到男子連續告白11年後，女子竟帶男友回家見家中長輩，已經走到論及婚嫁的地步。

男子見狀，決定先一步得手女子，趁著夜半摸黑闖入女子房內。由於當地治安好，各戶人家鮮少鎖門，女子只以為是男友進房，還問「不是明天求婚嗎？怎麼這麼著急？」男子沒有說話，直接與女子發生關係。

不過男子過於早洩，引起女子懷疑，開燈確認對方，見到是青梅竹馬，嚇得尖叫，被吵醒的家人則立刻報警。警方逮捕男子後，他才承認早就喜歡女子，曾藉口多次借廁所偷聞女子內褲，如今聽聞女子嫁人消息，一時忍不住才會作出這種事。最後，男子遭判刑入獄9年。