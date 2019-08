馬克宏指亞馬遜是「國際危機」…應納入G7討論　巴西總統：少干預他國內政

▲亞馬遜雨林不分晝夜燃燒。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

亞馬遜雨林正遭破紀錄的野火肆虐,一張張雨林燃燒的照片也引起國際關注。法國總統馬克宏直指這場大火是「國際危機」,並呼籲將此列為G7高峰會的首要議程。不過此舉也引發巴西總統波索納洛抗議,他表示,馬克宏根本就在「譁眾取寵」,利用巴西的國內問題來創造政治利益,尤其在沒有亞馬遜國家的高峰會討論亞馬遜問題,根本是干預內政的殖民思維。

馬克宏(Emmanuel Macron)23日在推特發文「我們的家失火了,亞馬遜雨林這個地球之肺,提供著地球20%的氧氣,這就是個國際危機」,並呼籲所有G7成員國,將亞馬遜大火的議題列入首要的緊急討論議程。而聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)也對亞馬遜雨林的狀況表示擔憂,呼籲亞馬遜必須得到保護。

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big

看似關心環境保護的發言,也徹底惹怒波索納洛(Jair Bolsonaro),直批馬克宏這樣的行為等同干預他國內政。波索納洛在推特回擊指出,馬克宏利用巴西國內問題,以及其他亞馬遜國家的事物來謀取個人政治利益,「法國總統建議在G7討論亞馬遜雨林的問題,但不需要任何亞馬遜周邊國家參與,這讓人想起在21世紀無法接受的殖民思維。」

▲野火過後,整座叢林煙霧瀰漫。(圖/路透)



巴西國家太空署(INPE)指出,和2018年同時間相比,巴西今年的火災次數增加了80%,其中一半以上發生在亞馬遜地區,給當地雨林生態帶來史無前例的傷害。INPE科學家賽特爾(Alberto Setzer)指,99%的火災是「有意或無意」的人類行為造成,從小規模的農地焚燒,到大面積的機械化砍伐都有可能。

▲亞馬遜雨林濫伐問題嚴重。(圖/路透)



環保組織認為,亞馬遜的野火主要是由牧場與伐木工人所造成,他們為了可以得到更多作業土地,放火清理叢林,而這些作為都是奠基於波索納洛鼓勵開發亞馬遜雨林的政策之下。厄瓜多總統莫雷諾(Lenin Moreno)22日表示,他已經與波索納洛進行對談,並準備派出三組森林野火與環境保護專家,前往幫助解決亞馬遜問題。

