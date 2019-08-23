閃電暴擊「金屬鍊」多人掉下山！波蘭雷擊釀5死百人傷　直升機穿梭山谷搶救

▲許多人當場被擊落山崖。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

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波蘭南部塔特拉山脈（Tatra）和鄰國斯洛伐克的交界地區，22日發生雷擊意外。在海拔1894公尺的吉爾特峰（Giewont）上，一道閃電擊中登山金屬鍊，瞬間的電流造成包含2名兒童在內，共5人當場死亡，100多人受傷，當地官員表示，死亡人數恐會繼續攀升。

▲事發地點海拔相當高。（圖／路透）



波蘭空中救護隊發言人爾文斯卡（Kinga Czerwinska）表示，截至目前共有2名波蘭籍成人、2名波蘭籍兒童與1名捷克籍成人遇難，但目前救援行動仍持續，不排除死亡人數會再攀升。救援隊研判，當時閃電應該是擊中安裝在山頂上，供遊客攀登的金屬鍊。負責人施達夫（Jan Krzysztof）指出，整座山脈的不同地區都有人受傷，「我們聽說閃電擊中後，有人掉下山崖，然後電流跟著整條金屬鍊，衝擊沿路的每個人，情況不是很樂觀。」

▲▼直升機來回搶救。（圖／路透）



綜合外媒報導，事發當時天氣晴朗，許多登山客前往攀登吉爾特峰，沒想到天氣卻瞬間轉變，目擊者帕薩爾（Grzegorz Pyzel）表示，當時他跟妻子爬到一半時，突然聽到陣陣雷聲，由於所在地勢過高，他們立刻轉身準備下山，接著下起傾盆大雨，一道道雷就打在他們周圍，「你可以聽到雷聲從四面八方呼嘯而來。」

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）也立刻前往現場勘災，他表示其中100名傷患中．有些人遭燒傷，有些人在雷擊當下被掉落的石塊擊中，甚至是掉落山崖，傷勢相當嚴重。現在救難人員持續在山中搜索，尋找可能被擊落到不同處的傷者。

#Zakopane: Several people are reported to have been killed in lightning strikes at the peak of Giewont and other Tatra locations. Multiple ambulance helicopters have been dispatched. - TVN24/Radio ZET

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