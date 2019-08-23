首爾安保對話9月登場　南韓「多次遭拒」仍考慮邀北韓參加

▲ 金正恩及文在寅6月在板門店短暫會面。（圖／青瓦台）

記者陳宛貞／編譯

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2019首爾安保對話（SDD）9月初將在南韓舉行，屆時將有多國國防次長出席。韓媒報導，政府正討論邀請北韓出席的方案。分析指出，兩韓關係因北韓多次無預警試射武器而陷入膠著之際，南韓政府為展現出對話的意志，希望邀請北韓參加。

首爾安保對話今年邁入第8屆，9月4日至6日將在首爾中區樂天酒店舉行，主要議題為朝鮮半島和平進程及國際互助、東北亞和平及軍備控制推動方向等，目的為促成亞太地區的多方安保合作及信任結構，料將有美國、中國、日本、俄羅斯等國的國防官員及安保專家出席。

南韓政府消息人士22日向《京鄉新聞》透露，政府正視狀況商討是否邀請北韓出席首爾安保對話。依照過去慣例，平壤當局派人參加的可能性極低，但南韓政府若發出正式邀請函，即可展現出不願放棄對話的意志。但有鑑於北韓近來砲火大開，南韓政府的邀請也可能造成反效果，再度激怒北韓。

2018年此時正值南北韓關係回溫，頻繁對話的時期，南韓便曾邀請北韓人民武力省副相出席第7屆首爾安保對話。北韓當時表示，「比起國際會議，履行《板門店宣言》等改善南北關係的工作更為重要」，委婉的拒絕方式顯示出兩韓關係逐漸恢復。但2015年兩韓交惡當時，北韓拒絕出席首爾安保對話時便大力批評南韓與美國聯手，意圖加深對立。