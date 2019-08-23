托川普的福…「格陵蘭觀光」超熱門　旅遊網站瀏覽量暴增1200%

▲川普「買下格陵蘭」言論意外帶動當地觀光。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普日前脫口表示，想要買下「格陵蘭島+5萬居民」，即便遭到丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）痛斥荒謬，但也意外帶動格陵蘭觀光。根據當地旅行社數據指出，自從川普首次提到格陵蘭後，與2018年同時間相比，預計前往該地旅行的遊客增加了280%以上。

CNN報導指出，自從川普（Donald Trump）在8月16日宣布他「有意」買下格陵蘭後，查詢相關旅遊行程的遊客瞬間增加，甚至與2018年同時間相比，增加超過280%。其中在8月19日這周訪問格陵蘭的遊客，有69%來自美國，比2018年增加38%。接著川普20日在推特貼了一張「川普大廈」的照片後，旅行社格陵蘭行程的瀏覽人次又瞬間飆升，和去年同時間相比，增幅超過1200%。

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▲全球暖化讓遊客更容易進入格陵蘭。（圖／路透）



專營極地旅行的旅行社「北歐旅行者」（Nordic Visitor）指出，川普的言論激起了美國人對格陵蘭的好奇心，尤其該網站的流量在17、18日爆炸成長237%。「無畏」（Intrepid）旅行社則表示，先前大部分都是提供不靠岸的格陵蘭遊輪行程，不過現在也強力推廣陸地行程。

旅行社經理米林頓（Steph Millington）說，和其他熱門地點相比，格陵蘭的旅遊業還處於起步階段，隨著旅遊需求增長，希望可以安排讓旅客進一步融入當地文化、支持當地企業，形成健全的旅遊模式。而諷刺的是，先前格陵蘭因為極地氣候冷冽，才會導致旅遊業不興盛，如今氣候暖化，卻讓遊客更容易造訪。

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