強逼女嬰吃素「暴瘦無齒」沒力氣爬　爸媽天天準備燕麥餐免入獄

▲母親只讓女兒吃燕麥等素食，造成小孩營養不良。（圖／示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

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澳洲一對夫妻過往讓女兒接受嚴格的素食飲食，導致當時僅19個月大的女嬰嚴重營養不良，體重只有4.9公斤，發育緩慢到甚至沒有牙齒。這對30多歲的爸媽近期判決結果出爐，兩人承認未能提供生活中的必需品，造成孩子受到傷害，他們雖然要在社區服務18個月，卻躲過牢獄之災。

CNN報導，進一步的醫學檢測顯示，這名女兒自從出生後，骨骼就沒有正常發育，此外還缺乏牙齒。父母說明，兩人一直嚴厲控管女兒的素食飲食，近期被判處18個月要在特定區域進行相關勞動。

據了解，無辜的女兒出生後沒有帶去施打疫苗，也沒有接受任何醫療護理行為，幾乎沒有力氣行動或爬行。負責此案的法官哈格特（Sarah Huggett）表示，孩童的素食飲食一點也不完善，平時只吃燕麥、香蕉、花生醬三明治以及米飯。

哈格特認為，這對父母並非特別年輕、沒受過教育，結果卻造成孩子陷入嚴重危險。不過，她相信這起犯罪是出於魯莽，而不是惡意，且涉事的母親當時可能患有憂鬱症。

除了執行社區服務，這對父母還必須學習育兒、營養相關項目。曾經瘦弱的女嬰目前3歲，由她的親戚照顧，據了解，她已接種疫苗，也開始接受語言與物理治療。

澳洲46歲名廚埃文斯（Pete Evans）批評，這起事件令人非常悲傷，父母在照顧孩子的飲食方面時務必使用常識，「我會反覆強調，人類是雜食動物，我們天生就是要在飲食攝取肉類，兒童不該只吃素食。」

法庭文件顯示，涉事的母親告訴醫師，她的女兒早上通常會吃燕麥、米漿還有半根香蕉，午餐則是果醬吐司，到了晚餐會有豆腐、飯或馬鈴薯，但孩子習慣挑食，所以可能只吃燕麥。