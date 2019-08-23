臉書、推特之後…YouTube停權210個頻道　「抹黑香港示威運動」

▲YouTube平台上210個頻道被停權。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

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谷歌（Google）22日宣布關閉YouTube平台上的210個頻道，這些頻道散播香港示威相關的不實訊息。回到19日，兩大社群媒體巨擘臉書（Facebook）、推特（Twitter）才宣布，來自中國的使用者釋出針對香港活動的不實訊息，這是受到中國政府支持與協調的行動，超過20萬個帳號已遭停權。

BBC報導，與臉書、推特不同的是，谷歌並未明確表示，這些被關閉的帳號與中國政府有關，也不願透露進一步的細節。谷歌聲明指出，企業已關閉210個YouTube頻道，這些頻道上傳與香港示威相關的影片，表現出同樣手法，此種發現與臉書、推特近期所觀察到的行為一致。

BBC記者詢問，是否同意推特的評估，這些帳號由中國政府支持來進行假消息的散播運動，旨在破壞香港的示威活動。對此，谷歌發言人拒絕回應。

自從俄羅斯企圖干預2016年美國總統選舉後，臉書、推特便必須面對由國家所支持的假消息活動。研究人員也發現，使用類似戰術的國家還包含伊朗、委內瑞拉等。

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