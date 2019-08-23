第12號颱風「楊柳」下周將生成...時間點曝光！白鹿已長成劇烈風暴

▲白鹿颱風潛勢路徑圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者錢玉紘／綜合報導



美國氣象機構「AccuWeather」高級氣象學家尼可斯（Jason Nicholls）今日在推特上指出，菲律賓海上25日到28日之間，可能會發展為今年第12號颱風「楊柳」（Podul，北韓提供），可能會在該段時間內影響到菲律賓北部。

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尼可斯表示，白鹿目前已經增強為「劇烈熱帶風暴」（severe TS），約莫會在台灣時間24日下午至傍晚，通過台灣南部地區，接著會在25日襲擊中國東南部廣東省等地，「最大的威脅將會是強降雨造成的淹水或土石流」。

他的另一則貼文則表示，跟隨著白鹿的腳步，在菲律賓海面上又有新的熱帶發展，可能會在本周末到下周生成第12號颱風「楊柳」，預估形成期間為25到28日之間，並將會影響菲律賓北部，但目前還無法預估實際路線。

Following #Bailu there is the risk of new tropical development over the Philippine Sea late this weekend or early next week. This feature can impact the northern #Philippines later next week. pic.twitter.com/aj0aV28idH

▲尼可斯預估「楊柳」生成的時間點與位置。

氣象局今（23日）晨5點半發布海上警報，陸上警報最快今天下午發佈，天氣職人吳聖宇提醒「台中以南警戒」。中央氣象局預報員官欣平指出，白鹿颱風登陸時強度應是「輕颱上限、中颱下限」。全台都會受到影響，宜花東風雨最大，南高屏也要提防豪雨，北部相對比較緩和。