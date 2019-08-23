頭油OUT！夏季洗髮「5步驟」，涼感蓬鬆信手拈來

▲洗髮不只是例行公事，細節要注意才能真正洗乾淨。（影／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

雖然每天都洗頭，但是仍然頭悶、頭臭，你真的洗乾淨了嗎？夏季炎熱高溫，太陽直射常使頭皮發燙，搞得頭皮變得敏感不說，油脂分泌更是Hold不住，學習正確洗頭步驟，讓你在炎夏擁有清爽頭皮，自在深呼吸。

請繼續往下閱讀...

▲JANEKE 按摩大板梳，1,750元。

1.梳髮促進循環、放鬆紓壓



在洗髮前先用梳子按摩頭皮。梳理髮絲之外，平時可直接按壓敲打頭皮，有刺激穴道、疏通脈絡、放鬆紓壓的效果與功能，可以有效去除老廢角質，促進頭皮血液循環。

▲ Christophe Robin 海鹽舒緩頭皮潔淨霜，250ml，1,680元。

2.頭皮深層清潔趕走頭垢髒汙

當頭皮狂出油、毛囊阻塞時，即便是洗髮後依然洗不去油脂堆積，經過實測必須使用頭皮潔淨霜，才能達到最乾淨狀態。濕髮時使用少量於頭髮上 輕柔地按摩頭皮，幫助舒緩、平衡，洗後頭皮整個都鬆了。

▲uka 甦醒洗髮露，300ml，1,080元。

3.2次洗髮幫助頭皮降溫

針對喜愛蓬鬆空氣感的細軟扁塌髮質所設計，能賦予髮根超強彈力，內含胺基酸基質洗劑能溫和清潔髮絲，很適合敏感性頭皮者使用。額外添加清新沁涼藍膠尤加利萃取，能瞬間提振甦醒，消除擾人頭氣。

▲ Christophe Robin 海鹽舒緩潤髮凝露，250ml，1,260元。

4.潤髮讓髮絲柔順不糾結

將海鹽舒緩潤髮凝露均勻塗抹於整個頭皮、髮絲及髮尾，然後用水沖洗。 超濃縮配方如同髮膜幫助滋養抗糾結，頭皮也可以直接帶過。

▲uka 護髮髮霧炎炎夏日，50ml，1480元。

5.吹髮噴霧打底防褪色

雙層油水設計，質地輕薄不厚重，噴在髮絲能深度滋潤，同時幫助秀髮抗紫外線，抵禦因過度日曬所造成的頭髮褪色。



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App