沒事故意找架吵！情侶間常見的「6個」變心徵兆，分手有跡可循

▲兩人間累積的小問題，久不疏通就會成分手導火線。（圖／翻攝自我們不能是朋友劇照，以下同）

編輯 / Lily

不知怎麼最近覺得另一半對你若即若離、態度也越來越冷淡，吵架頻率也大增，戀愛久了除了要隨時調整兩人相處步伐，更該看懂他的變心徵兆，免得突然被分手，傷得不明不白，以下6個變心徵兆出現，請務必留意！

1.不主動邀約見面

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熱戀時每天膩在一起都不夠，隨著交往的日子久了，見面次數越來越少，甚至有時候因為工作忙碌或是和朋友、家人有約而拒絕你，他已經沒有把你放在第一順位，覺得即便不用經營，你還是一樣愛他。

2.對手機訊息十分警覺

以前手機都放在桌上，不怕讓你看，現在變得手機不離身，一收到訊息就馬上看，或是假裝不看，當你不注意他的時候，會發現他正在偷回訊息，你問他他又說自己沒有。

3.故意和你找架吵

一樣的事情，以前都沒有關係，現在只要做了對方就會生氣，常藉由一些小事對你表達不滿，若是你和他吵架就是正中他下懷，他好藉機和你說個性不合，兩個人分開一陣子或許更好。

4.減少親密行為

和以前比起，他開始不喜歡你和他有身體接觸，靠著他他會嫌熱、嫌煩，親吻或擁抱都變得很少，甚至不想配合你的親密舉動，表示他對你失去新鮮感，開始沒興趣了。

5.開始注意自己的儀容

在一段穩定關係內，兩人最舒服的打扮就是不打扮，以前的他總是一派輕鬆休閒，最近開始添購新行頭，更開始研究髮型，有以上這徵兆你就要仔細留意。

6.想要一個人的空間

不知為何假日他總是消失，懶得和你講電話，連吃飯約會都不肯，開始和你要求想要一個人的空間，覺得兩人黏得太緊了，他需要重新調整兩人的關係，代表著他心裡開始出現變化。

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