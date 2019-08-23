相處舒服勝過外表！3個「好老婆特質」妳中了幾個？

▲在男生心中，談戀愛和結婚對象選擇是兩回事。（圖／翻攝自王棠云IG）

編輯/ Lily

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大多數人都以為帥哥配美女是最理想的搭配，那你就錯了！根據調查男生雖然很重視女生外表，但要讓他心甘情願把你娶回家，個性才是重點，相處舒服沒壓力才是長長久久，以下3個「老婆特質」你中了幾個呢？

▲昆凌和周杰倫互動可愛，婚後依然像對小情侶。（圖／翻攝自昆凌IG）

1. 相處舒服沒壓力

身邊不少男生坦言，女生的外表是吸引目光的第一印象，但要長時間相處，舒服沒壓力，且懂得包容的女生最加分，回到家不會為了雞毛蒜皮小事和他吵，能讓他放鬆、煩惱時又有著至於能力的女生，才是他們想相守一生的對象。

▲賈修夫婦很注重溝通，有問題一定說出來不藏在心裡。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

2.善解人意的好朋友

女生聰明這點很加分，男生都是很貪心的，他們都想要找一個不只和他一起玩樂，更可一起分憂的心靈伴侶，生活中的大小瑣事都能相互依賴，才能維持長久的穩定關係。對他們來說，內心的成熟度，相處起來不累是相當重要的。

▲余文樂在老婆面前依然像個男孩，婚後依然擁有個人空間。（圖／翻攝自王棠云IG）

3.給予適當的個人空間

長大後才知道，細水長流的愛情不一定要天天黏在一起，而是需要給對方一點點私人空間，當他需要安靜時不要打擾。但是約會時又能讓他感受你全部的喜歡，高質量且不耗神的相處，雙方都有適當的生活圈，這樣兩人相處話題反而更多，不只是另一半，更能當他最好的朋友。

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