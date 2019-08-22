農民「乾季大縱火」！亞馬遜雨林野火暴增80％　地球之肺正在燃燒

▲亞馬遜雨林今年野火數量暴增80％，產生的煙塵從太空就能看見。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

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南美洲亞馬遜雨林正以史無前例的規模燃燒中，儘管巴西當局認主因是氣候因素，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）甚至質疑環保團體縱火。不過，非營利組織「亞馬遜觀察」指出，實際上大多數野火都是人類自己造成的。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，「亞馬遜觀察」（Amazon Watch）項目主任波理耶（Christian Poirier）指出，與加州或澳大利亞的乾燥森林不同，一般而言即使在乾季，潮濕的亞馬遜雨林也不常發生大火，因此這些森林大火「大部分都是人為的」。

巴西太空研究中心（INPE）表示，與去年相比，巴西境內的野火數量增加了80％，且超過半數都發生在亞馬遜地區，對環境和生態造成嚴重破壞。亞馬遜觀察認為，巴西農民和牧民經常透過焚燒林地的「火耕」方式開墾土地，這很有可能就是造成今年野火情況特別嚴重的主因。

根據世界自然基金會（WWF）的說法，亞馬遜雨林又被稱為「地球之肺」，全球大約有20％的氧氣是由這裡的植物所製造。假如亞馬遜雨林遭受不可逆轉破壞，將會轉為產生碳排放，更加劇氣候變遷。

▼儘管正值乾季，但氣候相對濕潤的亞馬遜雨林，發生如此多場大火仍不尋常。（圖／路透）



巴西環境部長塞勒斯（Ricardo Salles）21日在推特上表示，亞馬遜大火起因是天氣乾燥和氣溫升高，加上強風助長導致，但CNN氣象學家布林克（Haley Brink）表示，這樣類型的火勢「絕對是人類引起的」，並非雷擊這類的自然肇因。

布林克認為，今年大火發生的時間點，正好符合季節性農業耕作模式，「由於植被乾燥，現在就是點火的好時機，農民等待乾季來臨很久了，他們開始焚燒林地，開墾成農地或是牧場。」她補充說，乾季的高峰將一直持續到9月份。

巴西總統波索納洛先前指控，正在發生的亞馬遜大火，很可能是非政府組織自己放的火，目的是讓巴西政府受到國際輿論批評，但實際上，波索納洛本人也完全不重視環境保護政策。

▼巴西總統博爾索納羅對氣候變遷持懷疑態度，甚至指控環保團體自己縱火，目的是要讓巴西政府受輿論批評。（圖／路透社）



報導指出，自從波索納洛宣誓就職以來，巴西環保執法機構的預算已經被刪減高達2300萬美元，直接造成執法效率下降；此外，INPE衛星數據顯示，巴西6月份森林砍伐率比去年高出88％，卻被波索納洛斥則為「謊言」，INPE負責人也在上周遭撤換。

波理耶警告，對大火置之不理的態度，可能會變相鼓勵農民焚燒更多土地。他說，「亞馬遜對我們的未來而言至關重要，這並不誇張，我們看見的是巨大的破壞，不光是對亞馬遜而言，而是對整個地球。」

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▼亞馬遜雨林天然植被，以及一旁被「清理」過的大片空地。（圖／路透）

