鐵達尼號殘骸細菌吞食　最新影像「船長浴缸已不見」

記者吳宛霖／綜合報導

大西洋製作（Atlantic Productions）的深海探險隊近日搭乘特製的潛艇深入3800公尺深的大西洋海底，發現「鐵達尼號」（Titanic）部分殘骸的崩壞情況正快速惡化，受到強勁海流、鹽分以及金屬為食的細菌侵蝕，有部分已消失在深海中。鐵達尼號專家史蒂芬森（Parks Stephenson）表示，在潛水期間看到一些東西令人震驚，「船長的浴缸已經不見了！」

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「鐵達尼號」屬於英國皇家郵輪之一，也是當時白星航運公司（White Star Line）旗下的3艘奧林匹克級郵輪之一，曾是世界最大的海上郵輪，由貝爾法斯特哈蘭德與沃爾夫造船廠（Harland and Wolff）建造，號稱「永不沉沒」、「夢幻之船」。這艘豪華郵輪沉沒在大西洋底已107年，並在1997年拍成電影創下賣座紀錄，相隔近15年後，深海探險家潛到海底調查這艘沉沒的郵輪發現，已有部分殘骸正迅速腐化。研究人員預測，整艘郵輪將在2030年被單胞菌吞食掉，面臨消失在海中的命運。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，深海探險團隊五度潛入大西洋海底3800公尺處調查「鐵達尼號」的最新情況，在潛水家維斯科沃（Victor Vescovo）的帶領下，5月份在海底發現塑膠垃圾，近期發現船員宿舍的右舷已經可以看到最為嚴重的塌陷。

▲「鐵達尼號」（Titanic）部分殘骸正快速崩壞。（圖／翻攝自Atlantic Productions）

英國紐卡斯爾大學（Newcastle University）的海洋學者費茲西蒙絲（Clare Fitzsimmons）表示，「船上的微生物正在吞噬沉船本身的鐵，形成銹質結構，這是一種更為脆弱的金屬形態」，很容易就會破碎成塵埃。

鐵達尼號歷史學家史蒂芬森（Parks Stephenson）表示，潛航過程的一些景象讓自己相當「震驚」，像是愛好者鍾愛的船長專用浴缸已經不見，連同奢華的特等艙在內，整個甲板室正面臨瓦解。他指出，惡化將持續下去，「鐵達尼號正在回歸大自然」。

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