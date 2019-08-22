專家總結「出軌男」3大共同點！個性衝動、擅長甜言蜜語最致命

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

看到最近分手、離婚新聞不斷，不少情侶都會擔心對方是否因感情淡了而出軌，其實專家認為出軌源於性格問題而非時間，有些人即使交往一天也能傷害你，以下就公開「出軌男3大共同點」，看到馬上閃！

１. 擅長甜言蜜語

在戀愛之前，女孩們應該先判斷對方是對妳一個人好，還是對大家都好的中央空調，畢竟現代人的感情，剛開始甜，到最後只剩渣的案例實在太多了。這些都是源於一開始沒有分辨對方究竟是不是真的動情，除去那些快感和刺激之後，才是這個人最真實的模樣。

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２. 初戀時曾經出軌

科學期刊《自然》(Nature)中研究過，只要在初戀時有過出軌經驗，下場戀情再犯的概率會比一般人高出３倍。因為他們的印象中，已經認為出軌是合乎價值觀以及邏輯的尋常事，即便妳再怎麼努力，還是無法喚醒他們。

３. 個性衝動不經大腦思考

《獨立報》報導研究中提到，花心並非出軌的首要因素。往往擦槍走火都是因為衝動，外遇者通常不是臨時起意，而是預想了很久，於是在緊要關頭把持不住，所以以上種種都能歸類在不經過大腦思考。然而理智細心的男生，還是能夠把持住自己，三思而後行避免出軌情況發生。

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