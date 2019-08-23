有人闖入…監視器拍下超清晰人影！女兒驚喊「是哥哥」　結局超感人

▲監視器拍到白色人影。（圖／翻攝自R.B.R Paranormal Investigations）



記者張方瑀／編譯

美國許多獨棟的住家，都會在前後門加裝警報監視器，避免小偷闖入。日前美國喬治亞州一名婦人在家中客廳時，突然接到後門警報器自動發送的訊息，指出有人在後方廚房走動，嚇得她立刻先打開傳來的照片一看，只見一個模糊的白色人影，這時在一旁的女兒指著照片大喊，「這是哥哥！」不過，婦人的大兒子早已去世三年。

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▲穿著白色睡衣留著鬍子的人影。（圖／R.B.R Paranormal Investigations）



住在喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）的霍奇（Jennifer Hodge）當時正和她的21歲女兒勞倫（Lauren），躺在客廳的沙發上看電視，這時她的手機突然響起，原來是後門的警報器寄來提醒訊息，上面寫著「有人在廚房走動」，她緊張地打開傳來的照片一看，只見畫面中有個模糊的人影，似乎穿著白色睡衣，還留著一點鬍子，她還沒搞清楚怎麼回事時，勞倫立刻指著白影大喊，「這是哥哥！」

▲霍奇與女兒勞倫確信是羅比回來看他們了。（圖／翻攝自R.B.R Paranormal Investigations）



她們兩人立刻衝進廚房，但是裡面空無一人，原來霍奇的大兒子羅比（Robbie Hodge）早在2016年就因用藥過量去世。霍奇說，從那以後，也沒有發生其他古怪的事，「我覺得羅比是來告訴我，他在天堂過得很快樂，這帶給我很大的安慰。」霍奇表示，必須有持續的動作跟噪音，監視攝影機才會啟動拍照。

年僅23歲的羅比在2016年11月離世，他生前曾誤入歧途，導致用藥成癮，但是羅比持續和母親一起對抗毒品，甚至一起創立了慈善基金會來幫助有毒癮的年輕人。

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