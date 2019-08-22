白鹿颱風「霸佔北半球視線」　超肥美雲系滾帶「磅礡雨量」逼近台灣！

▲白鹿在北半球上看起來相當「白胖」。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者陳亭伃／綜合報導

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輕颱白鹿（Bailu）逼近，除中央氣象局以外，外媒也開始紛紛預測未來途徑，其中美國氣象媒體「Accu Weather」也推測，白鹿颱風將會持續增強，甚至在登陸前就會轉為中颱，而菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局則認為，雖然白鹿正在減緩，但所帶的風雨仍不容小覷。

而在日本氣象廳的衛星模擬圖可以看到，白鹿颱風移動速度相當緩慢，以俯瞰來說地球上雲量分散平均，唯獨白鹿颱風的雲系相當紮實。「Accu Weather」表示，目前白鹿正往菲律賓東方海域朝西北前進，從菲律賓北部至台灣周圍的漁船都會受到影響，目前預計將會在23日上午至24日上午之間登台，24日風雨尤為強烈。

在馬來西亞氣象局推測中，認為颱風路徑稍微往南修，因此同樣也會有機率不以「籠罩」的方式登陸，而是僅蓋過中南部及南部地區，也可能為香港帶來部分的雨勢。

台灣中央氣象局則表示，不論颱風路徑為何，24日全台都會有明顯風雨，東南部地區更會出現劇烈豪大雨，目前將可能會在周五上半天發布海警、下半天發布路警，外出上班上課仍需要注意安全，留意最新颱風動態。

▲各國預測途徑。（圖／翻攝自NCDR）