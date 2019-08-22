掃掃地板都有用！每天做家事1hr　6年內早死風險少一半

▲每天做家事也能減少早死風險。（圖／記者李佳蓉攝）

記者林瑩真／綜合外電報導

請繼續往下閱讀...

做家事算不算運動呢？挪威科學家發現，即使是像「做家事」的溫和運動，只要每天都做，仍然可以幫助減少早死風險。

綜合外媒報導，挪威奧斯陸大學學院（Høgskolen i Oslo）找來3萬6000名40歲以上的成年人做實驗，分別追蹤他們的日常活動，並根據他們活動的活躍程度分成4組，調查近6年，分析他們的健康狀況。

結果有6%參與者（2149人）在調查期間內過世，顯示任何程度的身體活動都與降低「造成死亡原因」的風險有關。舉例而言，第三活躍的人，他們進行了60分鐘的溫和活動或5分鐘中度活動，比最少活躍的人相比，死亡風險減少52%。

另外，第二活躍的人死亡風險減少66%，第一活躍的人減少73%。科學家指出，任何強度的活動都能降低死亡風險，即使是使用吸塵器打掃地板、修剪草坪、快步走等溫和活動，都能降低近6年死亡風險的一半，證明了「做點什麼總比無所事事好」。

不過科學家建議，如果想要更健康，還是每天至少做24分鐘的中等強度活動，例如快走或其他身體活動。相反的，每天坐著工作9.5小時，會帶來心臟病、肥胖、糖尿病、癌症風險，早死風險增加2倍。該研究也被刊登於《英國醫學期刊》。