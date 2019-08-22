楊冪暗黑「煙燻妝」碾壓女星！緊身西裝氣場超強　網：秒殺歐陽娜娜

▲楊冪畫上煙燻妝出席活動氣場超強 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

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最近才辭去義大利精品VERSACE（凡賽斯）代言人的楊冪，依舊是話題不斷，20日出席MO&Co.舉行的15周年COOLNESS大秀，以罕見的煙燻妝搭配西裝登場，超狂氣場直接碾壓在場的女星，瞬間登上微博熱搜。

▲楊冪緊身西裝完美演繹帥氣風格 。（圖／翻攝自微博）

大陸女星楊冪以柔美的清新形象走紅，不過此次出席MO&Co.舉行的15周年COOLNESS大秀，一改往常妝容，畫上了較濃的煙燻妝，讓不少粉絲驚艷，再搭配品牌長版西裝外套，排扣緊身設計露出招牌大長腿，一雙膝上皮靴更是帥氣加分，宛如黑魔女一般俏麗登場，一舉一動都備受矚目，也引起粉絲驚呼，「女王范十足」、「楊冪這個妝就對了」、「實力碾壓其他女星。」

▲古力娜扎罕見畫上了藍色眼線，打造迷人形象 。（圖／翻攝自微博）

女星們不光是服裝有亮點，妝容也要夠看，同場比拼的還有高顏值藝人古力娜扎，選擇斜肩的高級絲絨洋裝，露出迷人鎖骨線條，再加上白皙的肌膚，戰鬥力也是不容小覷。另外，更吸睛的就屬古力娜扎深邃的眼眸，在眼尾處勾勒出深藍色眼線，微微上翹，打造不同以往的迷人形象。

▲歐陽娜娜被網友批評造型毫無新意，十分路人 。（圖／翻攝自微博）

然而同樣受邀出席的歐陽娜娜，以格紋西裝外套、黑褲展現帥氣風采，搭配上新剪的妹妹頭瀏海，企圖力拼在場眾多女星，卻還是被網友狠批，「一秒變路人」、「直接被楊冪、娜扎秒殺」、「非常普通的穿搭。」

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