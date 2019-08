85歲嬤揪尪＋4阿北「黑森林激戰」　6人相加400歲…極致升天瞬間秒被逮！

▲警方逮捕6名公然在樹林裡從事性行為的居民。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

美國康乃狄格州(Connecticut)警方9日接獲民眾通報,格雷斯理查森自然保護區(Grace Richardson Conservation)似乎有人正在從事性行為,突襲後逮到6名打得火熱的現行犯,包括一對高齡八旬的夫妻以及4名六、七十歲的男性,其中兩人甚至早有猥褻前科。

Six senior citizens have been busted getting hot and heavy in woodland.

費爾菲爾德(Fairfield)警方表示,熱心民眾報案,表示森林裡疑似有人正在從事可疑行為,特別服務部門和生活品質部門同仁立刻前往勘查,當場逮到6人公然在樹林間性交。據悉,他們全是當地居民,包括85歲的裘伊絲與82歲丈夫里察,其餘4人的年紀分布從75歲到62歲。

根據了解,6名嫌犯在公共場所從事性行為,依破壞社會安寧罪遭起訴,其中2名男子還被控公然猥褻罪,他們承諾日後被傳喚一定會出庭,目前暫時獲釋。

▲格雷斯理查森自然保護區被網路評選為熱門公共性愛地點。(圖/翻攝自Google Map)

綜合外媒報導,格雷斯理查森自然保護區在網路上被列為公共性愛的熱門地點,還被至少一本以上的《城市搭訕指南》選為最好的約會去處。費爾菲爾德(Fairfield)警方自8月起不斷接獲民眾投訴抱怨,越來越常發現有人在這片樹林中進行「猥褻行為與性行為」。局長卡拉馬拉斯(Robert Kalamaras)表示,將會在這個區域建立額外密集的巡邏與監控系統,也會持續關注入選的地點,維持公共空間的「合宜與安全」。

《新聞時報》指出,這次案件的嫌犯當中,67歲的丹尼爾早有前科,2017年5月裸體在維福尼公園(Waveny Park)漫步,被警方找到時,獨自坐在車內,只把襯衫和短褲披在身上,沒有穿著內衣褲,供稱因醫療因素才沒有穿衣服。他因此依二級妨礙社會安寧罪被傳喚。