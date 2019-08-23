快樂銀髮族之六人行 五男一女在快活林「啪啪啪」被捕

▲「六人行」當中的「四虎將」：林納茲(順時針左上起)、多賓斯、威廉斯與阿爾迪托。(圖／費爾菲爾德警察局檔案照）

國際中心／綜合報導

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如何當一名「快樂的銀髮族」？這些人會很樂意的告訴你。年齡在62至85歲之間的五男一女，本月初因為在一處樹林中一起「啪啪啪」，遭到警方逮捕。

美國康乃迪克州警方日前接獲檢舉說，有人在「費爾菲爾德自然保護區」(Grace Richardson Open Space in Fairfield)內進行「淫褻行為和和性愛活動」。警方前往取締後，逮捕了上述6位長者。

他們當中年紀最輕的是62歲。這6人分別是67歲的多賓斯(Daniel Dobbins)、62歲的威廉斯(Otto D. Williams)、75歲的阿爾迪托(Charles L Ardito)、62歲的林納茲(John Linartz)、82歲的巴特勒(Richard Butler)以及他85歲的妻子喬絲(Joyce Butler)。

喬絲是6人中唯一的女性，也是所有人當中年紀最長的。他們被控「公然猥褻罪」(Public Indecency)。6人在答應出庭後，都已獲得釋放。

「民警部特別服務組」(FPD’s Special Services Unit)與「生活品質組」(Quality of Life Unit)兩單位的員警是在接到相關檢舉：有人在約砲網站上登廣告，揪團在上述地點搞性愛趴後，對該保護區進行了監視，並且偵察到多起違法行為。

被告之一的多賓斯已非第一次因「公然猥褻罪」被捕。2017年5月時，他即因為類似指控被捕。目擊者報告說，他看到一名男子赤身露體地四處走動，多賓斯在車裡被員警找到時，他全身赤裸，上衣和褲子披在身上。當員警問他為什麼在公園主脫光光趴趴走時，他回答說：「是為了身體健康。」

「費爾菲爾德的自然保護區」佔地87英畝，在當地向來就是以「約砲休閒勝地」而廣為人知。