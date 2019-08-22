LIFE・經典／在上帝的家蓋遊樂場　英國教堂的不設限

▲英國諾威治大教堂在裡面蓋了一座70年的老溜滑梯。（圖／翻攝各教堂官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在大多數人的思考而言，宗教是需要肅穆的，以追求心靈的平靜，然而為了走進民眾心中，或是讓一般人能深刻了解教堂的美，英國諾威治大教堂使用了相當不一樣的做法，為了讓來訪的人可以看到建築屋頂上的細節，他們在室內放置了一個馬戲團溜滑梯，這當然是收費的，但誰能抗拒在教堂裡的繽紛溜滑梯呢？

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諾威治大教堂是所在城市的歷史建築之一，從1096年開始興建，經歷了破壞和重建，今日的石頭尖頂為1480年重建的結果，距今也有500多年的歷史，其特色在於哥德式的建築風格，以及圓頂上的細部裝飾，攀上溜滑梯上方，便能更近距離的欣賞。

為了維持教堂內的格調，其溜滑梯的背景也有歷史，絕非隨便找個莫名的設計來複製。這座馬戲團風格的溜滑梯也是1947年製造的老件，已經超過70歲了，高度達到16.7公尺，相當於超過5層樓，並有1000多個零件，工作人員要花上2天才能架設完成。

雖然其工藝程度無法跟教堂內的彩繪玻璃、挑高天花板建築與尖塔相比擬，但獨特的時代風格，包括色彩的線條與閃亮的燈泡，還有極富復古味道的大型招牌，也呈現出了70年前的時代美感，在古老建築內包覆著另外一個年代，也產生出對比的趣味。

諾威治大教堂的牧師Andy Bryant曾對媒體表示，這樣的想法是從他去參觀梵蒂岡西斯汀教堂萌生的。米開朗基羅的代表作之一《創世紀》就畫在西斯汀教堂的屋頂上，每個來訪的旅客都在抬頭欣賞，與天堂總是保持距離。

但若想到教堂去追求平靜的人，這樣的裝置可能會讓他們感到有點落差，其實諾威治大教堂並非第一個想出遊樂園風格的計畫，位於英國肯特郡的羅徹斯特大教堂，在今年8、9月份，也將教堂內部改造成「迷你高爾夫球場」，期望用不同種的思維，與更多民眾產生連結。

▲羅徹斯特大教堂的官方網站上，還有詳細的活動介紹。

當然這樣的做法，會引起相當兩極的觀感，有許多教會人士就公開批評，這種決策很「不專業」、「搞不清楚教會是做什麼用的」，還有更重話的批評，覺得這樣做是在褻瀆基督，許多人為了信仰而犧牲生命，教會不用去吸引觀光客。

然而全球各地有大大小小的教堂，修繕與如何持續提供信仰也是極為現實的一面，沒有觀光客資源的地方教堂，要成為鄰里的心靈中心，也需要後續的支持，也有在教堂中找到歡樂的心情的民眾，覺得這樣的做法沒有不妥。