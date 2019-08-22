蟒蛇在鏡框上！Alexander WangＸGentle Monster太陽眼鏡　夏日就靠這支撐場

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來自南韓的時尚眼鏡品牌Gentle Monster，去年攜手Alexander Wang推出的聯名系列大受好評，所以今年雙方決定再次聯手，並將「蛇」訂為主題，帶來名為「M.PRI $$」的太陽眼鏡系列，其中，該系列也是首次亮相於Alexander Wang 2019秋季秀的期間。

▲Alexander Wang X Gentle Monster「M.PRI $$」太陽眼鏡系列。（圖／翻攝自Gentle Monster）

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GENTLE MONSTER Official（@gentlemonster）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 21 日 上午 2:03 張貼

這次帶來的「M.PRI $$」太陽眼鏡系列，共推出2款顏色，分別為黑色與金色、透明與銀色，其中，這2款太陽眼鏡的設計皆注入「蛇」的主題，讓人產生蛇環繞於鏡框的既視感。另外，這次的眼鏡盒設計也有別於以往，改以黑色皮革的拉鍊包裝呈現。

▲以金、銀2色作為主調，並注入「蛇」的主題。（圖／翻攝自Gentle Monster）

▲眼鏡盒以黑色皮革的拉鍊包裝呈現。（圖／翻攝自Gentle Monster）

即將發售的Alexander Wang X Gentle Monster「M.PRI $$」太陽眼鏡系列，預計將於9／12在Alexander Wang與Gentle Monster的官網發售，定價為美金320元（約台幣9,920元），喜歡大膽設計的朋友，可以考慮購入！

曾經與Gentle Monster有合作關係的AMBUSH，近日也於2019秋冬系列上市了一款材質選用錫合金與黃銅的打火機項鍊，而配色為金色與銀色，其中，此款項鍊還在繩子上加入銀色裝飾與金色串珠來豐富細節，可說是一款誠意十足的打火機項鍊，目前可於AMBUSH官網購得，定價為日圓74,520元（約台幣22,350元）。

▲利用錫合金與黃銅作為打造打火機項鍊的材質。（圖／翻攝自AMBUSH）

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