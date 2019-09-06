Hi，大學生／穿這雙走進大學！網美小白鞋千元有找、能上體育課也能逛街

▲9月新生穿這雙「走」進大學最吸睛 。（圖／品牌提供、翻攝自IG@jessicaicawu，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者鮑璿安／專題報導

Hi，大學新鮮人！終於不用再被制服綁住，化妝、染髮進校門不會被碎念，《ET FASHION》要告訴大學生們如何讓外表和生活都加分。「Hi，大學生」專題，有穿搭、配件、妝髮介紹，也有關於在外租的小窩該怎麼收納佈置，還要教大家如何考駕照、選機車，畢竟好好打扮、爽快玩耍，都是大學必修學分（書當然要念啦）。

每年的夏末時刻，就到了莘莘學子從高中轉換跑道至大學的日子。大學是大家一生中難以忘懷的美好回憶，不過和高中不同的是，這裡不需要穿制服，沒有嚴格的規定，至於要穿什麼「走」進大學，現在就帶你好好做筆記。

請繼續往下閱讀...

# 大學生網美必備百搭休閒鞋

大學和高中不同，課餘時間多了許多豐富的聚會以及場合，所以鞋款也有所升級。首先介紹的是必備的休閒鞋，不僅能在上課時一套就走，也能兼具逛街、打工等多功能用途。

無印良品 撥水加工有機棉舒適基本便鞋

想要CP值高，無印良品這款便鞋鞋是剛入大學最佳選擇。全白款式擁有質感奶油膠底，實穿耐走還防滑，不僅價格好入手，特殊撥水加工讓污垢不易附著，同時穿搭層次多樣，搭配牛仔褲、短裙都能輕鬆駕馭出大學生味。

▲無印良品撥水加工有機棉舒適休閒鞋是大學生入門鞋款，NT$990 。（圖／翻攝官網）

Keds CHAMPION 品牌經典帆布鞋

Keds旗下最經典的就屬CHAMPION帆布鞋了，其中又以白色站穩熱銷寶座，堪稱大學生鞋櫃裡的常備軍。常常滑IG的學生族們一定會發現，只要是網美一定有白色鞋款，品牌帆布鞋使用純白帆布設計配上經典藍色logo，細緻的車線以及輕便好走的薄底，時尚之餘更顯學生年輕活力，買下去就對了。

▲年輕有活力的Keds CHAMPION 品牌經典帆布鞋， NT$1,290 。（圖／翻攝官網）

# 能逛街還能上體育課的運動潮鞋

現在的大學生們，上完課當然要續攤逛街、吃飯、跑趴等活動，所以穿一雙鞋的需求變多了，那麼款式也要有所調整。如何能夠兼具體育課的運動需求，以及課後的娛樂活動，以下鞋款能輕鬆做到。

NIKE 阿甘鞋



「阿甘跑鞋」無疑是NIKE的經典鞋款，如今潮流再度來襲，推出多種豐富配色，當然功能性也不容小覷，擁有輕質緩震性能，橡膠外底搭配人字底紋。以及靈活的多方位抓地，除了緩震防滑之外，可愛的造型也深受大學女生喜愛，是永久不敗的經典款式。

▲阿甘鞋絕對是不敗經典，時尚還能運動NT$ 2,169 。（圖／翻攝官網）

VANS OLD SKOOL

OLD SKOOL 絕對是男女都適合的百搭鞋，大家應該在大學校園中看到很熟悉了，因為它除了是VANS經典款式，鞋身水波紋讓鞋身更加穩定堅固，鞋頭為麂皮增加質感及耐用度。另外，像是喜歡加入跳舞、街音等潮流社團的學生們，都會運用OLD SKOOL鞋款來做不同搭配，完全是大學潮人的入門款式。

▲加入熱舞、街音社之前先買一雙VANS OLD SKOOL ，NT$2,180。（圖／翻攝官網）

Adidas Stan Smith

自從Adidas 簽下網球選手 Stan Smith之後，該鞋款一路紅到現在，將近50年歷史，從它簡潔的純白色調，加上鞋舌經典肖像畫標誌，以及與鞋身融為一體的鞋底，讓該鞋款站穩Adidas銷售的最佳紀錄。大家對Stan Smith的印象一定是兼具潮流、態度、簡約的一款鞋，現在也成為大學生百搭的運動鞋，就算是街拍也能散發時尚魅力。

▲Adidas Stan Smith男女穿搭都適合，NT$3,090。（圖／翻攝官網）

# 穿上變名模腿的人氣高筒靴

除了以上基本鞋款，你可能想要有一些穿上就秒殺全班女生的配件，那麼靴子是很好的選擇，尤其是現在的厚底靴迎合嬌小女需求，兼具內外增高特性，同時外觀上也很輕鬆搭配，穿上馬上變身名模等級長腿。

Dr. Martens馬汀大夫 Sidney creeper厚底鞋

英國經典潮牌Dr. Martens（馬汀大夫）幾乎每人家中必備一雙，全新「Quad Creepers」系列-Sidney creeper厚底鞋，比起一般高度增加了1.5倍，以柔順Polished Smooth皮革製成，鞋面上飾以編織交錯的圖樣與D型鞋帶環，再配上經典黃色車縫線與後跟標， 具有叛逆和可愛氣息適合懂穿搭的妳。

▲嬌小女最愛Quad Creepers厚底鞋，NT$6,880。 （圖／品牌提供）

PALLADIUM Δ世代軍種潮鞋PALLAKIX

法國軍靴品牌PALLADIUM 絕對是最佳增高神器，Δ世代軍種潮鞋PALLAKIX運用異材質拼接，包括尼龍、潛水布、帆布等材質。除了防水特性之外，內部也含有增高設計，穿上不怕腿短一截，反而有拉長比例的視覺效果。另外品牌主打不被定義的時尚態度，誰說男孩不能穿粉鞋，因此紅粉配色潮鞋，也一併推出男生尺寸，讓每個大學生都能穿上街秀自我。

▲紅粉配色高筒NT$3,580／低筒NT$3,280。（圖／品牌提供）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App