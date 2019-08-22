網購3D列印機附贈小熊軟糖？　廠商說明書「要這樣用」他看完笑翻

▲ 網友打開印表機包裹，發現裡頭竟然有一包「小熊軟糖」 。（圖／翻攝kenbishi_P推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

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網購易碎物品或3C產品時，賣家怕商品在運送途中因碰撞毀損，都會在商品外圍包覆一層氣泡紙或塞入報紙球。不過日本一名網友最近下單一台3D列印機後，發現送來的包裹內除了氣泡紙外，竟然還有一包「小熊軟糖」，讓他頓時滿頭問號，直到準備組裝列印機時，他一翻開說明書，才終於明白原來軟糖是要這樣用，忍不住會心一笑。

網友「kenbishi_P」14日在推特發文提到，自己拆開網購的3D列印機包裹後，第一眼先看到的，竟然是一包小熊軟糖，讓他困惑不已，於是上網PO文，看看其他網友知不知道廠商附上這包軟糖的用意何在。而網友們也紛紛在下方留言猜測，「這樣一小包軟糖應該也不是要用來保護商品的，會不會其實是廠商在剛好有什麼特別活動，所以送的贈品。」、「其實這包軟糖是3D列印機印出來的，大概是廠商的樣品吧？」、「我聽說在其他國家，只要把軟糖跟機器放在一起，就不會故障了，可能是一種護身符的作用。」

▲ 說明書步驟特別寫到，「小熊軟糖」是給辛苦組裝顧客的「獎勵」 。（圖／翻攝kenbishi_P推特）

就在「kenbishi_P」準備組裝影印機，翻閱組裝說明書時，他的疑惑終於有了答案，只見說明書的步驟9寫到「給自己的獎勵」，下方還印製著小熊軟糖的圖片。原來，貼心的廠商怕顧客在組裝列印機時，會因為過程太複雜而灰心，因此特別準備了一包小熊軟糖，只要顧客每完成到特定的步驟，就能吃幾個酸酸甜甜的軟糖犒賞自己。

更有趣的是，廠商在說明書中還細心的把小熊軟糖分成8等分，要求顧客「要按照每個步驟的難易程度，拿取一定數量的小熊軟糖，簡單的部分就吃4個，最困難的部分吃8個，不能多拿也不能少拿。」可愛的圖文讓「kenbishi_P」忍不住笑出來，原來組裝機器也能這麼有創意。

▼ 廠商還貼心的幫顧客分配好每個步驟獎勵ˇ的小熊軟糖數量，不能多拿也不能少拿。（圖／翻攝kenbishi_P推特）