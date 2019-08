聖保羅「黑夜」末日照瘋傳！亞馬遜雨林破紀錄狂燒　總統：NGO放的火

▲亞馬遜雨林2019年至今發生超過3萬5000起火災。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

巴西亞馬遜雨林(Amazon rainforest)正遭到史無前例的野火肆虐,根據巴西國家太空署(INPE)的數據指出,巴西今年已經累計發生7萬2843起森林大火,其中一半以上發生在亞馬遜雨林,這在水氣充足的雨林相當罕見,不斷延燒的大火產生的大量濃煙,竟一路飄到2700公里外的巴西聖保羅,讓市中心瞬間陷入一片黑暗。不過,在巴西總統波索納洛眼中,這一切都是「NGO搞的鬼」。

▲多雨的亞馬遜叢林其實不該常常發生火災。(圖/路透)



巴西國家太空署指出,巴西從今年1月至8月發生7萬2843起森林火災,其中52.5%集中在亞馬遜地區。從曝光的影像可以看到,巨大的煙霧不斷從綠色的叢林中冒出,火線經過的土地,只留下燒焦的垃圾。不斷延燒所產生的濃煙,更飄到距離亞馬遜雨林2200公里的巴西聖保羅市(Sao Paulo),當地在19日下午被黑煙壟罩,宛如世界末日來臨的景象,讓居民紛紛將照片發到社群網站,向全世界「分享」他們的恐懼。

▼下午兩點的巴西聖保羅。



The smoke is so bad it turned São Paulo Brazil’s afternoon into midnight! pic.twitter.com/shnjuacDm0

Wow, what a beautiful picture of the #SaoPaulo skyline at night right?



Wrong. This is at f*cking 2pm in the afternoon. Smoke from the burning amazon cloaked the city in darkness.



The earths lungs are on fire, and we're the kerosine. #ClimateChangeIsReal pic.twitter.com/N7wkBGlRpZ

不過對於巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)來說,這一切都是「非政府環保組織」(NGO)的錯,波索納洛21日表示,這是NGO團體為了報復政府削減資金的手段。根據《克里亞觀察報》(Observatorio do Clima)的數據指出,巴西環境保護執法機構的預算被削減近2300萬美元(約台幣7億2013萬元)。自波索納洛上任以來,執法機構的取締行動已大幅減少,增加不肖業者非法開發雨林的機會。

▼聖保羅連降下的雨都是黑色。



This is a glass of water filled with rain water in São Paulo, Brazil.

This was taken today. #PrayForTheAmazon pic.twitter.com/XlhxGMSJNH

波索納洛向媒體表示,最近的大火可能是由NGO引起,目的就是為了讓國際社會批評巴西政府,「我們把錢從NGO身上拿走,他們因為缺乏資金而試圖引起對巴西政府的負面關注,這就是我們所面臨的戰爭。」波索納洛自1月份就職以來,他的政策始終偏向經濟發展,而非保護環境,導致亞馬遜雨林消失的速度加快,今年被砍伐的區域面積大約為2254平方公里,比前一年增加多達278%

▲亞馬遜雨林的衛星空拍照。(圖/達志影像/美聯社)



波索納洛先前直批,INPE所提出的雨林砍伐數據造假,這對巴西的對外貿易談判造成傷害,更直接開除該機構的所長加爾旺(Ricardo Galvao)。對此,INPE也未停止對政策的批評,他們指出,今年的降雨量跟整體氣候並無大變化,這樣猛烈的野火不可能是自然因素造成,「乾旱固然對野火提供了有利條件,但引發火災的罪魁禍首還是人類的濫墾濫伐。」

除了指責雨林大火是NGO所為之外,波索納洛也說,這個季節本來就是農民放火「清理土地」的時候,「我之前被叫做電鋸隊長(Captain Chainsaw),現在變成羅馬皇帝尼祿(Nero),準備放火燒了亞馬遜。」波索納洛更強調,他在等著INPE下一份數據,「如果它是真的,我對會在媒體前好好關注它。」

