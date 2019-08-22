半夜跑到姊姊床上找她玩　2歲童慘從5公尺高窗戶直墜「石頭露台」

▲男童半夜找姊姊玩耍時，不幸發生墜樓意外。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

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英國一名2歲男童近日隨家人一起至義大利托斯卡納(Tuscany)旅遊，睡覺期間突然跑到5歲姊姊的床上玩耍，結果不幸翻出窗外，慘從5公尺高處墜地，爸媽聽到女兒的哭聲才發現大事不妙。男童被送往醫院急救，目前仍在加護病房接受治療。

事件發生在19日晚間，爸媽熟睡中突然被女兒的哭聲驚醒，發現兒子竟然從臥室的窗戶跌出窗外，從約5.4公尺高處直墜石製的露臺上。別墅主人安娜(Anna)表示，這對家人17日從倫敦來到這間位於蒙泰斯佩爾托利(Montespertoli)的農舍度假，原本預定待至19日退房，「他們只知道2個孩子當時在玩，男童突然就掉出窗外，他的病情很糟糕，父母現在人都在醫院陪他。」

警方表示，抵達現場後他們發現一名男童倒在地上，「看起來他似乎睡到一半突然醒了，便跑去姐姐房間找對方，但無法得知他為何會掉出窗外。」男童仍在佛羅倫斯一間醫院接受治療，雖然安娜對外宣稱，男童的情況看起來有好一點，但警方未對外證實這個消息，詳細案情仍待進一步調查。

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