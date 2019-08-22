競爭太激烈！華盛頓州長「自認沒勝算」　宣布退出2020總統大選

▲華盛頓州長英斯利宣布退出2020總統大選民主黨初選。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

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美國總統大選將在2020舉行，各方有意參選人士紛紛出現，其中華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）日前突然宣布將退出角逐民主黨提名，因為認為自己勝算並不高。其中光是民主黨內部的初選就有超過20名參選人角逐。

綜合外媒報導，民主黨內部初選競爭激烈，英斯利過去以環保議題作為主打，然而支持者雖有但呼聲卻不高，最終英斯利宣布將停止角逐民主黨初選，並提到「相信民主黨將會選出一個重視環保議題的候選人，如今退出我將不會在初選支持任何人，但最終代表民主黨的總統參選人，我將一定支持。」

英利斯過去就在忙碌初選的期間，對於連任州長也語帶保留，在宣布停止參加初選後，他表示將會在23日討論未來的政治計畫，「因為我想要回到華盛頓州，但必須思考在剩下的政治生涯中要做些什麼。」

已68歲的英斯利，對於氣候變遷問題相當重視，在參與初選的過程中，也做為自己主打的議題。目前英斯利為民主黨內第三位退出的人，然而雖民主黨有許多參選者，但在初選前仍有變數。