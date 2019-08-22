寵物監視器拍到「不明白影」…屋主驚嚇求解　網驚：家裡有人過世嗎？

▲監視器拍到詭異白影（紅圈處）。（圖／翻攝自YouTube／Joey Nolan）



記者張方瑀／綜合報導

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許多家裡有寵物的人，習慣會在客廳或是房間加裝監視器，方便不在家時觀看寵物的一舉一動，不過有時也會不小心拍到一些「奇怪的東西」。美國一名網友家中寵物監視器就捕捉的一段詭異的畫面，在客廳的樓梯旁，有個詭異的白色身影來回移動，但一旁的貓似乎無動於衷。這段影片也引起熱烈討論，有人直接問說「最近家中有人過世嗎？」

諾蘭（Joel Nolan）15日將這段影片上傳到Youtube，並寫道，「這段影片是在月初拍的，似乎有個人影從廚房走出。」畫面右下角清楚拍到一個霧白色影子快速從廚房「跑出」，過一陣子又從樓梯「走」上來，但躺在一旁的貓咪似乎都無動於衷。諾蘭表示，有些人認為是一個小男孩和他的寵物來回跑，也有不少網友留言指出，「最近家中有沒有人過世？」、「真的有人到處走來走去」。

▲▼有人認為真的拍到鬼影，也有人覺得只是灰塵。（圖／翻攝自YouTube／Joey Nolan）



諾蘭指出，他們家中沒有人出事，目前他和妻子準備開始研究這棟房子的歷史，看看拍到的日期有沒有甚麼重要意義，或許能夠發現一些故事。但也有網友吐槽回說，「兄弟，我想這就是隻蜘蛛」、「不過是一粒灰塵而已」、「貓都沒反應，應該不是鬼吧！」

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