飲用水含「塑膠微粒」　WHO：沒證據證明對健康有影響

▲世衛組織近日發布報告指出，沒有證據表明含有塑膠微粒的水會損及人體。（圖／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

請繼續往下閱讀...

世界衛生組織近日發布報告指出，以現今的研究資訊而言，不用太憂心水中塑膠微粒會對人體造成健康危害，因為大於150微米的顆粒難以被人體吸收，不過目前研究資訊仍然過少，呼籲必須更進一步確認對人體的影響。

▲科羅拉多州採集的雨水經顯微鏡可看到，雨水中含有不同顏色塑膠微粒。。（圖／取自美國地質調查局）



據CNN報導，世界衛生組織對塑膠微粒分析了3種相關潛在危險，包括物理顆粒大小、化學物質，以及可能附著在上面的微生物，並指出依據現有證據來說，塑膠微粒對人體健康影響很小，除了過大顆粒無法被人體吸收外，小顆粒也受到限制，只有奈米等級的粒子可以被吸收。

最近澳洲紐卡斯爾大學也有項研究表明，人類每周平均攝入5克塑膠微粒，相當於一張信用卡。飲用水僅僅只是人類接觸到塑膠微粒的一個來源而已，而瓶裝水中的微粒數量遠比自來水要多。

▲喝寶特瓶裝水恐攝取到塑膠微粒 。（圖／免費圖庫pixabay）



世衛組織的報告指出，沒有足夠訊息可以獲知塑膠奈米粒子的毒性，但也沒有可靠證據可表明會對人體造成危害。國家海洋學中心人為汙染學家愛麗絲（Alice Horton）則表示，「雖然還沒有數據可以證實，但不代表它們一定是無害的。」

沒有參與該研究的愛麗絲說，「了解最可能接觸塑膠微粒的方式及地點，並進一步研究可能造成的健康危害很重要。」

▲塑膠汙染日益嚴峻，北極冰層都含有塑膠微粒。（圖／翻攝自Alfred Wegener Institut）

英國東安格里亞大學化學講師安德魯（Andrew Mayes）表示，「這份報告會讓那些煩惱水中塑膠微粒的人感到安慰，但還是需要從源頭減少塑膠微粒汙染，防止問題越來越糟。可以通過廢棄物管理政策來維護環境，政府應該在全球戰略中優先考慮對海洋塑膠微粒的管控。」

世界衛生組織建議須更進一步研究塑膠微粒對人體的影響，並建議飲用水供應商及監察單位，應該加強廢水處理，例如以過濾去除其中90%以上的微粒。不過該報告並未考量到其他塑膠微粒涉入人體的方式，將會在未來持續補入。