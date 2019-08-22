84歲翁晾衣失足　她目睹老伴「墜10樓扭曲慘死」心臟病發亡

▲84歲老翁從10樓高的陽台失足摔死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

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新加坡大巴窯（Toa Payoh）地區20日早上傳出一起悲劇，84歲老翁在陽台晾衣服的時候，不小心掉下10層高樓摔死，70歲太太目睹老伴悽慘死狀後心臟病發，送醫急救仍然宣告不治。根據鄰居描述，夫妻倆感情非常要好，先生身體非常硬朗，每天早上都會騎腳踏車出門運動。

▲老翁疑似在晾衣服時失足。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

根據《東方日報》，84歲黃興偉大約早上10點多時到陽台晾衣，疑似不慎墜樓，當場死亡。70歲太太薛萍心目睹現場後，心臟病發應聲倒地。鄰居麥曼表示，一開始聽見有東西掉下來，不以為意，「孫子突然跑過來說『有人墜樓了』，我原本還不太相信，開窗一看，一具扭曲的屍體就躺在樓下，我趕緊叫孫子報警。」

據鄰居蔡先生表示，他回家時，看見1樓有一具屍體被布蓋住，案發現場還散落著一根竹竿與幾件衣服，推測死者是在晾衣服的時候，不小心摔下樓。社區住戶米拉表示，看見民防部隊（SCDF）從死者屋內抬出一名昏迷不醒的老婦人，「醫護人員在旁邊進行心肺復甦術（CPR），然後把病患載到醫院。」

綜合外媒報導，當地警方表示，民防部隊到場的時候，84歲男子傷重不治，目前已經針對這一起死亡案件展開調查。

▲鄰居都說，老夫妻感情非常好。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

根據鄰居拉米提到，這一對老夫妻感情非常要好，對待鄰居很友善。丈夫雖然年事已高，但還是非常健康，幾乎每天騎腳踏車出門運動，妻子的身體比較虛弱，曾經動過兩次大手術，兩人育有2女1子，雖然長女和長子已經搬走，不過都時常回來探望父母。

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